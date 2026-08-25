Mantan pemain Atalanta itu sudah mengenal Serie A, ia telah bermain 80 kali dengan catatan 4 gol dan 6 assist. Ia adalah pemain berpengalaman, yang ingin meninggalkan Wolfsburg, yang terdegradasi musim lalu ke Bundesliga 2. Operasi ini di atas kertas bisa diwujudkan baik sebagai pembelian berbiaya rendah (Wolfsburg tidak bisa berlebihan dalam tuntutan mereka) atau dengan status pinjaman, tetapi dalam kasus ini Maehele harus memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2027. Gajinya, bersama klub milik Volkswagen itu, sekitar 1,9 juta euro per musim. Olympiacos sangat berminat kepada Maehle