Bursa transfer Juventus masih belum selesai. Sebelum tenggat waktu, yang dijadwalkan pada 1 September, Carnevali dan Massara ingin melengkapi skuad. Mereka membutuhkan penyerang tengah baru, yang bisa memiliki karakteristik berbeda dari Kolo Muani, begitu pula kemungkinan penambahan bek sayap yang bisa bermain di kedua sisi lapangan juga tidak bisa dikesampingkan. Dalam konteks ini, La Gazzetta dello Sport menyebut satu nama baru: Juventus kini membidik Joakim Mahele, bek kanan asal Denmark kelahiran 1997, yang terikat kontrak dengan Wolfsburg hingga 2027.
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Juventus, opsi berbiaya rendah di sektor sayap: Mahele muncul sebagai kandidat
Berapa biayanya dan berapa penghasilannya
Mantan pemain Atalanta itu sudah mengenal Serie A, ia telah bermain 80 kali dengan catatan 4 gol dan 6 assist. Ia adalah pemain berpengalaman, yang ingin meninggalkan Wolfsburg, yang terdegradasi musim lalu ke Bundesliga 2. Operasi ini di atas kertas bisa diwujudkan baik sebagai pembelian berbiaya rendah (Wolfsburg tidak bisa berlebihan dalam tuntutan mereka) atau dengan status pinjaman, tetapi dalam kasus ini Maehele harus memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2027. Gajinya, bersama klub milik Volkswagen itu, sekitar 1,9 juta euro per musim. Olympiacos sangat berminat kepada Maehle
Dari Wolfsburg, Grabara sudah datang terlebih dahulu
Dari Wolfsburg, kemarin resmi datang pelapis Vicario. Carnevali dan Massara telah menuntaskan kedatangan Kamil Grabara dengan status pinjaman disertai opsi pembelian dengan nilai total 12 juta euro. Pada musim lalu, kiper Polandia itu mencatatkan 37 penampilan bersama Wolfsburg di semua kompetisi, dengan kebobolan 71 gol. Sementara itu, ia menorehkan 4 clean sheet.
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