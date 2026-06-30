Juventus dan Genoa saat ini terus menjalin komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang berpotensi membawa Jeff Ekhator ke tim Bianconeri. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, jika kesepakatan ini tercapai, Genoa akan mendatangkan David Puczka, seorang bek sayap yang mencetak 10 gol bersama Juventus Next Gen pada musim lalu. Ekhator, yang sangat disukai baik oleh direktur olahraga Juventus—dan mantan pejabat Genoa—Marco Ottolini, maupun oleh direktur eksekutif baru Juventus, Giovanni Carnevali, juga mendapat dukungan dari Luciano Spalletti. Pemain kelahiran 2006 ini telah mencatatkan total 57 penampilan bersama Genoa, dengan mencetak 5 gol. Di Juventus, ia dianggap sebagai pemain yang berpotensi berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan, dan juga merupakan salah satu pemain yang, bersama rekan-rekannya, dapat menjadi bagian dari kelompok pemain Italia di dalam skuad Bianconeri.
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Juventus, negosiasi untuk Ekhator terus berlanjut, yang juga diminati oleh Napoli
TIDAK ADA KEGIATAN BAGI GENOA
Namun, Giovanni Daffara, yang telah dilepas Juventus ke Parma, tidak akan terlibat dalam transfer ini. Kedatangan pemain kelahiran 2004 ini sudah pasti, dan ia pun telah tiba di Collecchio pada sore hari untuk menjalani pemeriksaan medis. Juventus dan Parma telah mencapai kesepakatan untuk pemindahan kiper kelahiran 2004 ke Tardini, yang musim lalu mencatatkan musim gemilang di Serie B bersama Avellino, yang berakhir dengan lolos ke babak playoff (kalah dari Catanzaro). Tumbuh di Biellese dan akademi muda Juventus, ia pindah ke klub asuhan Cuesta dengan status permanen senilai 5 juta euro. Tidak ada klausul pembelian kembali dari pihak Juventus. Setelah berminggu-minggu melakukan kontak dan negosiasi, akhirnya tercapai kesepakatan: kiper tersebut siap memulai petualangan baru di Serie A dengan seragam kuning-biru.
NAPOLI JUGA MENYUKAINYA
Namun, bukan hanya Juventus saja, karena Napoli juga tertarik pada Ekhator: direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, telah membicarakan hal ini dengan direktur olahraga Genoa, Diego Lopez.