Juventus, Napoli menolak pertukaran Gatti-Lobotka

Selama pembicaraan antara kedua klub, kabarnya juga muncul usulan pertukaran pemain secara setara dengan Stanislav Lobotka. Juventus konon melihat gelandang pengatur serangan asal Slovakia itu sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah, namun direktur olahraga Giovanni Manna dilaporkan langsung menolak usulan tersebut.





Gelandang kelahiran 1994 tersebut, memang, tidak dianggap sebagai pemain yang tidak bisa dilepas, namun Napoli hanya bersedia mempertimbangkan pelepasannya jika ada tawaran yang sangat menggiurkan. Nilai pasar yang ditetapkan oleh klub asal Napoli tersebut berkisar sekitar 30 juta euro, angka yang dianggap perlu untuk memulai negosiasi dengan pesaing langsung di Serie A (klausul 25 juta euro hanya berlaku untuk transfer ke luar negeri).





Minat terhadap Gatti, oleh karena itu, tetap nyata, namun negosiasi tampaknya jauh dari kata mudah. Selain aspek finansial, hubungan yang tidak terlalu harmonis antara Napoli dan Juventus juga menjadi faktor penentu, yang berpotensi semakin mempersulit tercapainya kesepakatan dalam beberapa pekan ke depan di bursa transfer.







