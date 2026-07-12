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Juventus FC v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Napoli menolak pertukaran Gatti-Lobotka

Juventus
Transfers
SSC Napoli
F. Gatti
S. Lobotka

Bek tersebut diminati Napoli, namun klub tersebut tidak berniat memperkuat rival mereka dengan gelandang pengatur serangan yang diminati Spalletti

Federico Gatti tetap menjadi salah satu pemain yang paling diincar Napoli untuk memperkuat lini pertahanan. Bek tengah Juventus dan tim nasional Italia kelahiran 1998 ini masih berada dalam radar klub Azzurri, yang mungkin akan mencoba memanfaatkan kebutuhan Bianconeri untuk merampingkan skuad sebelum memburu pemain baru.


Menurut laporan Corriere della Sera, Napoli berharap dapat memanfaatkan situasi ini untuk menegosiasikan transfer mantan pemain Frosinone tersebut dengan syarat finansial yang lebih menguntungkan, dengan berusaha mendapatkan harga yang lebih rendah daripada penilaian awal Juventus.


  • Selama pembicaraan antara kedua klub, kabarnya juga muncul usulan pertukaran pemain secara setara dengan Stanislav Lobotka. Juventus konon melihat gelandang pengatur serangan asal Slovakia itu sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah, namun direktur olahraga Giovanni Manna dilaporkan langsung menolak usulan tersebut.


    Gelandang kelahiran 1994 tersebut, memang, tidak dianggap sebagai pemain yang tidak bisa dilepas, namun Napoli hanya bersedia mempertimbangkan pelepasannya jika ada tawaran yang sangat menggiurkan. Nilai pasar yang ditetapkan oleh klub asal Napoli tersebut berkisar sekitar 30 juta euro, angka yang dianggap perlu untuk memulai negosiasi dengan pesaing langsung di Serie A (klausul 25 juta euro hanya berlaku untuk transfer ke luar negeri).


    Minat terhadap Gatti, oleh karena itu, tetap nyata, namun negosiasi tampaknya jauh dari kata mudah. Selain aspek finansial, hubungan yang tidak terlalu harmonis antara Napoli dan Juventus juga menjadi faktor penentu, yang berpotensi semakin mempersulit tercapainya kesepakatan dalam beberapa pekan ke depan di bursa transfer.



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