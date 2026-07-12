Juventus, Napoli menolak pertukaran Gatti-Lobotka

Federico Gatti tetap menjadi salah satu pemain yang paling diincar Napoli untuk memperkuat lini pertahanan. Bek tengah Juventus dan tim nasional Italia kelahiran 1998 ini masih berada dalam radar klub Azzurri, yang mungkin akan mencoba memanfaatkan kebutuhan Bianconeri untuk merampingkan skuad sebelum memburu pemain baru.
Menurut laporan Corriere della Sera, Napoli berharap dapat memanfaatkan situasi ini untuk menegosiasikan transfer mantan pemain Frosinone tersebut dengan syarat finansial yang lebih menguntungkan, dengan berusaha mendapatkan harga yang lebih rendah daripada penilaian awal Juventus.