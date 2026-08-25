Negosiasi antara Juventus dan Besiktas untuk transfer Fabio Miretti ke Turki kini sudah memasuki tahap akhir. Klub asuhan Vincenzo Italiano pada dasarnya telah mencapai kesepakatan dengan gelandang tersebut dan bersiap meresmikan dalam beberapa jam ke depan tawaran terakhir kepada Juventus, dengan tujuan menandatangani hitam di atas putih kesepakatan itu.





Formula yang ada di atas meja adalah pinjaman dengan opsi pembelian, yang bisa berubah menjadi kewajiban pembelian jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Dengan demikian, lampu hijau semakin dekat, menurut Gazzetta.it.