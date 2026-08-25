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Grafica Miretti ComoCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Miretti selangkah lagi ke Besiktas: detailnya

Juventus
Transfers
F. Miretti
Besiktas

Negosiasi untuk penjualan gelandang itu memasuki tahap akhir

Negosiasi antara Juventus dan Besiktas untuk transfer Fabio Miretti ke Turki kini sudah memasuki tahap akhir. Klub asuhan Vincenzo Italiano pada dasarnya telah mencapai kesepakatan dengan gelandang tersebut dan bersiap meresmikan dalam beberapa jam ke depan tawaran terakhir kepada Juventus, dengan tujuan menandatangani hitam di atas putih kesepakatan itu.


Formula yang ada di atas meja adalah pinjaman dengan opsi pembelian, yang bisa berubah menjadi kewajiban pembelian jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Dengan demikian, lampu hijau semakin dekat, menurut Gazzetta.it.

  • Juventus menunggu proposal final dari Besiktas dan berupaya membebaskan seluruh biaya tahunan Miretti, dengan memperhitungkan baik gaji maupun porsi amortisasi dalam neraca. Sebuah operasi yang akan memungkinkan Juventus untuk meringankan beban biaya dan mengalokasikan sumber daya tersebut untuk langkah-langkah berikutnya di bursa transfer, khususnya untuk kedatangan Franck Kessiè.


    Setelah kontak dalam beberapa jam terakhir, kesannya adalah bahwa kesepakatan ini kini telah memasuki fase penentuan: detail-detail ekonomi terakhir masih harus dirampungkan sebelum lampu hijau final untuk transfer ini diberikan.

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