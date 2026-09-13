Juventus, Milik bisa langsung pergi: ke mana dia bisa pindah, berapa pemasukan klub, dan berapa yang dihemat

Masih ada waktu hingga 28 September mendatang, tanggal penutupan bursa transfer UAE Pro League, untuk menuntaskan kesepakatan. Seperti dilaporkan harian asal Turin itu, mantan pemain Napoli tersebut diminati sepasang klub Emirat yang mencari pelengkap sempurna untuk memperkuat lini serang mereka dan akan mengincar striker kelahiran 1994 itu tanpa ragu.





Disebutkan bahwa pada pekan ini telah ada kontak antara manajemen Juventus dan seorang perantara yang bekerja untuk pihak Asia tersebut, yang juga disebut sudah berbicara dengan sang pemain Polandia untuk menilai peluang operasi kilat.





Di sisi lain, Juventus disebut sudah membuka pintu untuk melepas Milik, yang kini pada praktiknya menjadi orang terasing di rumah sendiri, setelah bertahun-tahun dibekap cedera serius dan tersisih oleh para pemain baru Kolo Muani, Woltemade, dan Ekhator. Bahkan, Spalletti akan membiarkannya pergi juga secara gratis atau dengan kompensasi minimum, tidak lebih dari €1 juta. Penyerang berusia 32 tahun itu tidak masuk daftar untuk Serie A dan dalam pembukuan klub membebani €1,8 juta bersih per tahun hingga 30 Juni, hari saat kontraknya berakhir. Opsi pemutusan kontrak lebih awal tidak mendapat momentum, itulah sebabnya Juventus disebut mendorong penjualan sang pemain pada jendela tambahan ini, meski skenarionya tetap rumit.