Menurut berbagai sumber di Italia dan Prancis, PSG sedang menuntaskan pembelian Suzuki dari Parma. Biaya transfernya diperkirakan mencapai €30 juta, dengan tambahan terkait performa hingga €5 juta.

Namun, Suzuki diperkirakan tidak akan bermain untuk juara Prancis itu pada musim ini. Sebagai gantinya, klub berencana langsung meminjamkan kiper tersebut kembali ke Italia dengan kesepakatan peminjaman selama satu tahun ke Juventus. Meski kesepakatan jangka pendek semacam itu mungkin terlihat tidak biasa bagi klub asal Turin tersebut, laporan menyebutkan bahwa mereka memiliki strategi jangka panjang yang spesifik, dengan memandang Suzuki sebagai jembatan sementara menuju target transfer utama mereka, yaitu merekrut Alisson pada masa depan.