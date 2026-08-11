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Juventus merencanakan "solusi sementara" dari PSG sebelum merekrut kiper Liverpool Alisson Becker secara gratis
Paris Saint-Germain merampungkan transfer
Menurut berbagai sumber di Italia dan Prancis, PSG sedang menuntaskan pembelian Suzuki dari Parma. Biaya transfernya diperkirakan mencapai €30 juta, dengan tambahan terkait performa hingga €5 juta.
Namun, Suzuki diperkirakan tidak akan bermain untuk juara Prancis itu pada musim ini. Sebagai gantinya, klub berencana langsung meminjamkan kiper tersebut kembali ke Italia dengan kesepakatan peminjaman selama satu tahun ke Juventus. Meski kesepakatan jangka pendek semacam itu mungkin terlihat tidak biasa bagi klub asal Turin tersebut, laporan menyebutkan bahwa mereka memiliki strategi jangka panjang yang spesifik, dengan memandang Suzuki sebagai jembatan sementara menuju target transfer utama mereka, yaitu merekrut Alisson pada masa depan.
- Getty Images
Spalletti bidik wajah yang sudah dikenal
Juventus menghabiskan sebagian besar bursa transfer musim panas untuk mencari penjaga gawang baru, dengan terlibat dalam negosiasi dengan Aston Villa untuk Emiliano Martinez.
Namun, Luciano Spalletti selalu menempatkan Alisson sebagai prioritas utamanya. Spalletti sebelumnya bekerja dengan Alisson di Roma, tempat sang penjaga gawang mencatatkan 64 penampilan dan membukukan 26 clean sheet.
Pada awal tahun ini, Alisson memberi lampu hijau kepada Juventus untuk transfer tersebut, dengan menyatakan kesediaannya mengorbankan sepak bola Liga Champions demi mengamankan kepulangan ke Italia. Meski ada minat kuat dari kedua belah pihak dan Alisson diyakinkan oleh proyek pembangunan ulang di Turin, Liverpool sama sekali menolak mempertimbangkan gagasan untuk menjualnya pada bursa transfer saat ini.
Liverpool menolak menjual
Dengan Liverpool memblokir kepindahan dalam waktu dekat, Juventus siap menunggu hingga Alisson menuntaskan kontraknya saat ini, yang berakhir pada Juni 2027. Alisson telah mencatatkan 333 penampilan dan membukukan 140 clean sheet untuk Liverpool, serta memenangi gelar-gelar besar termasuk dua gelar liga dan trofi Liga Champions.
Manajer Andoni Iraola menegaskan pentingnya mempertahankannya. "Saya yakin dia akan menjadi elemen yang sangat penting dalam membantu para pemain baru beradaptasi, baik mereka pemain berpengalaman maupun pemain muda," kata Iraola. "Kami membutuhkan panutan di dalam ruang ganti, seperti Virgil van Dijk, Alisson, dan Joe Gomez, pemain-pemain yang telah menghabiskan bertahun-tahun di klub ini," tambahnya. "Dan saya yakin kami akan mendapatkan dukungan seperti ini."
- Getty Images
Menunggu masa depan
Juventus kini akan fokus mengintegrasikan Suzuki ke dalam skuad mereka untuk kampanye domestik musim mendatang setelah kesepakatan peminjaman itu resmi diratifikasi. Sementara itu, Alisson, yang telah mencatatkan 83 penampilan untuk Brasil, tetap menjadi figur kunci bagi Liverpool saat mereka bersiap untuk laga pembuka melawan Newcastle United. Klub Italia itu akan memantau Alisson dengan cermat, dengan rencana mengamankan tanda tangannya melalui perjanjian prakontrak menjelang 2027.
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