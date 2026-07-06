Bukan hanya Jeff Ekhator. Juventus bertekad untuk memperbarui lini serangnya; setelah mendatangkan pemain kelahiran 2006 dari Genoa seharga 16 juta euro ditambah bonus 2 juta euro, Carnevali mencari setidaknya dua penyerang lagi yang dapat menyatu dengan filosofi sepak bola Spalletti. Nama pertama dalam daftar adalah Kolo Muani, yang sudah menjadi incaran sejak musim panas 2025. Saat ini sedang berlangsung negosiasi dengan Paris Saint-Germain: Juventus telah mendapat persetujuan dari sang pemain, yang telah menolak tawaran dari klub-klub Inggris dan Arab Saudi demi kembali mengenakan seragam hitam-putih. Meskipun persetujuan dari pihak Prancis belum tercapai, namun ada kemauan dan waktu yang cukup untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut kemungkinan akan tercapai sebelum akhir minggu ini.
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Juventus menjalin kontak dengan Parma terkait Mateo Pellegrino
TANGGAPAN PELLEGRINO: BERAPA HARGANYA
Untuk posisi yang masih kosong, belum ada nama yang menonjol, tetapi ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Opsi terakhir mengarah ke Parma, di Stadion Tardini: menurut laporan Sportitalia, dalam pembicaraan dengan klub asal Parma tersebut terkait Zion Suzuki—yang menjadi incaran untuk posisi penjaga gawang—nama Mateo Pellegrini pun ikut dibahas. Pemain nomor 9 asal Argentina ini mencetak 9 gol di liga dan 3 gol di Coppa Italia pada musim lalu. Sebuah nama yang sudah lama ada dalam daftar pantauan Juventus, yang berpotensi menjadi opsi konkret dalam beberapa pekan mendatang. Dibeli seharga 1.637.500 euro dari Velez (angka dari laporan keuangan), kini nilainya setidaknya 25 juta euro. Parma dikenal sebagai klub yang mematok harga tinggi; dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa 50% dari hasil penjualan Pellegrini harus masuk ke kas klub Argentina tersebut. Kedua klub, yang memiliki hubungan yang sangat baik, akan kembali membahas hal ini; saat ini, prioritas Juventus ada dua, yaitu Kolo Muani dan penjualan pemain.
VIA OPENDA DAN DAVID
Setelah melepas Vlahovic—yang hingga saat ini tidak ada kemungkinan ia kembali ke klub—Juventus ingin melepas Openda dan David. Openda, yang dibeli seharga 3,3 juta euro untuk peminjaman berbayar ditambah 40,6 juta euro untuk opsi pembelian wajib, kini ditawarkan dengan harga minimal 30 juta euro. Ia diminati oleh Lens (tempat ia pernah bermain), Lyon, Rennes, dan Coventry City. Yang kedua, yang mengalami Piala Dunia dengan pasang surut, memiliki nilai pasar sebesar 35 juta euro. Juve ingin mendapatkan keuntungan finansial, namun opsi peminjaman dengan kewajiban pembelian tetap terbuka untuk keduanya.
Selain kedua mantan pemain Ligue 1 tersebut, ada juga Milik, yang mungkin akan memutuskan kontraknya yang akan berakhir pada 2027. Waktu masih ada, revolusi telah dimulai: lini serang Juventus akan diperbarui lagi, dan margin kesalahan kali ini sangat terbatas.
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