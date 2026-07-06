Juventus menjalin kontak dengan Parma terkait Mateo Pellegrino

Setelah melepas Vlahovic—yang hingga saat ini tidak ada kemungkinan ia kembali ke klub—Juventus ingin melepas Openda dan David. Openda, yang dibeli seharga 3,3 juta euro untuk peminjaman berbayar ditambah 40,6 juta euro untuk opsi pembelian wajib, kini ditawarkan dengan harga minimal 30 juta euro. Ia diminati oleh Lens (tempat ia pernah bermain), Lyon, Rennes, dan Coventry City. Yang kedua, yang mengalami Piala Dunia dengan pasang surut, memiliki nilai pasar sebesar 35 juta euro. Juve ingin mendapatkan keuntungan finansial, namun opsi peminjaman dengan kewajiban pembelian tetap terbuka untuk keduanya.





Selain kedua mantan pemain Ligue 1 tersebut, ada juga Milik, yang mungkin akan memutuskan kontraknya yang akan berakhir pada 2027. Waktu masih ada, revolusi telah dimulai: lini serang Juventus akan diperbarui lagi, dan margin kesalahan kali ini sangat terbatas.