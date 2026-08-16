Setelah opsi-opsi lain sirna dan memanfaatkan bantuan dari Aston Villa, yang sedang merekrut Zion Suzuki dari Parma, Juventus kembali serius mengincar Emiliano Martinez (BACA DI SINI).





Namun, di sekitar kiper tim nasional Argentina itu muncul sejumlah keraguan terkait kondisi fisiknya, khususnya mengenai jari yang sempat patah saat pemanasan final Liga Europa melawan Friburgo. Dibu kemudian tetap bermain dan memenangkan laga tersebut, lalu tidak menjalani operasi agar tidak berisiko absen di Piala Dunia. Setelah hidup berdampingan dengan masalah itu sepanjang Piala Dunia, kini situasinya kembali muncul: bagaimana kondisi fisik Martinez, yang absen pada laga resmi pertama Aston Villa musim ini (final Piala Super yang kalah melawan PSG)?