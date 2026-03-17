Goal.com
Live
Ismael Kone SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus mengincar Koné

Juventus telah mengirimkan pemantau untuk gelandang Sassuolo

Juventus mengincar lini tengah dan menargetkan Ismael Koné. Menurut laporan Tuttosport, Bianconeri telah mengirimkan seorang pemantau ke Mapei Stadium untuk mengamatinya secara langsung, sebuah tanda minat yang serius menjelang bursa transfer musim panas, di mana permintaan Luciano Spalletti mendorong klub untuk mendatangkan pemain baru.

Pemain berusia 23 tahun dari Sassuolo ini tengah menonjol sebagai salah satu pemain paling serba bisa musim ini: 27 penampilan, 5 gol, dan lebih dari 2.100 menit bermain, dengan kemampuan untuk mengisi berbagai posisi di lini tengah berkat kualitas teknis dan dinamisme. Popularitasnya diprediksi akan semakin meningkat seiring Piala Dunia, di mana ia akan menjadi pemain kunci bersama Kanada yang dilatih oleh Jesse Marsch.

  • Dari segi finansial, Sassuolo telah menginvestasikan sekitar 12 juta euro untuk membelinya dari Marseille dan kini berupaya memaksimalkan nilainya: harga awal negosiasi berkisar antara 25 hingga 30 juta euro, angka yang berpotensi naik jika terjadi lelang pada musim panas nanti. Inter dan Roma juga tetap memantau perkembangan Koné, sementara hubungan baik antara Sassuolo dan Juventus berpotensi mempermudah perkembangan selanjutnya. Akhir musim ini akan menjadi penentu bagi keputusan yang akan diambil.

    • Iklan
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0