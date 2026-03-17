Juventus mengincar Koné

Juventus mengincar lini tengah dan menargetkan Ismael Koné. Menurut laporan Tuttosport, Bianconeri telah mengirimkan seorang pemantau ke Mapei Stadium untuk mengamatinya secara langsung, sebuah tanda minat yang serius menjelang bursa transfer musim panas, di mana permintaan Luciano Spalletti mendorong klub untuk mendatangkan pemain baru.

Pemain berusia 23 tahun dari Sassuolo ini tengah menonjol sebagai salah satu pemain paling serba bisa musim ini: 27 penampilan, 5 gol, dan lebih dari 2.100 menit bermain, dengan kemampuan untuk mengisi berbagai posisi di lini tengah berkat kualitas teknis dan dinamisme. Popularitasnya diprediksi akan semakin meningkat seiring Piala Dunia, di mana ia akan menjadi pemain kunci bersama Kanada yang dilatih oleh Jesse Marsch.