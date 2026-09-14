Penunjukan Carnevali dan Massara, ditambah Chiellini dan Ottolini, dibayangkan dengan tujuan membangun fondasi untuk stabilitas jangka panjang, untuk membuka sebuah siklus. Para petinggi saat ini, yang baru ditunjuk beberapa bulan lalu, belakangan ini sedang melihat langsung semua kontradiksi yang merupakan buah dari pergantian arah terus-menerus yang dialami Juventus dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh untuk memberi gambaran: gol dan assist dari Zhegrova, Nico Gonzalez, Koopmeiners, dan Gatti, pemain-pemain yang tidak pergi pada musim panas hanya karena tawaran yang tepat tidak datang; awal musim yang sangat buruk dari Kolo Muani, yang direkrut oleh Giuntoli, kemudian dikejar oleh Comolli dan akhirnya diambil lagi oleh Carnevali, sebuah pengejaran panjang yang sejauh ini belum membuahkan hasil di depan gawang, ditambah sindiran dari Spalletti; terakhir, lini serang yang tidak mencetak gol sementara hampir semua pemain ofensif yang meninggalkan Juventus justru mencetak gol di tim baru mereka (Vlahovic, Openda, Licina, Adzic, dan David).





"Dalam sepakbola ada siklus, ada periode ketika Anda berada di puncak dan ada pula saat Anda berada dalam kesulitan. Tujuan kami? Menang, omongan tidak banyak berarti. Kami harus mengejar hasil maksimal: masih banyak yang harus dilakukan untuk bersaing memperebutkan Scudetto dan Liga Europa, meski itu bukan turnamen yang mudah, bisa menjadi peluang bagi kami. Kami tidak bisa berpikir bahwa Juventus telah menjadi klub dengan level yang lebih rendah daripada yang semestinya. Kami sedang berada dalam sebuah siklus, akan ada kesulitan dan juga peluang untuk kembali ke puncak", kata Carnevali lagi, pagi ini di Radio Rai. Nah, kesannya adalah bahwa merasa nyaman dalam situasi dengan level yang lebih rendah dibandingkan sejarahnya sendiri, secara mental, merupakan jebakan utama yang sudah bertahun-tahun sulit dilepaskan Juventus.