Kekalahan Juventus di markas Sassuolo memang belum memicu krisis terbuka di kubu Juventus, tetapi menyoroti serangkaian masalah yang diperlihatkan tim Luciano Spalletti dalam empat pekan pertama liga. Setelah jeda tiga bulan dan bursa transfer, kesannya Juventus persis sama seperti musim lalu, meski sudah mengganti banyak pemain: tim dengan minim kepribadian, dengan ide taktis yang membingungkan dan diterapkan dengan buruk, serta dengan keterbatasan teknis dan karakter yang cukup mencolok. Namun mari kita bahas satu per satu dan menganalisis dalam tujuh poin periode buruk Juventus, dengan mengingat bahwa sejak musim Sarri (2019/2020) hanya Allegri pada 2021 yang meraih poin lebih sedikit daripada Juventus ini setelah empat pertandingan. Spalletti mengumpulkan 7 poin, 3 lebih sedikit dari Tudor (2025) dan 1 lebih sedikit dari Motta (2024) serta Pirlo (2020).
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Juventus, menelusuri masa sulit: tujuh hal yang tidak berjalan
PERTAHANAN
Masalah di posisi penjaga gawang sudah teratasi, dengan Vicario yang dalam laga-laga awal ini sudah memperlihatkan bahwa ia bisa memberi kontribusi lebih besar dibandingkan Di Gregorio, laga melawan Milan dan, terutama, laga kontra Sassuolo, telah menyingkap beberapa keterbatasan dan tanda tanya. Duet Bremer-Lucumí masih harus membangun kekompakan dan menyinkronkan pergerakan, sementara di bangku cadangan Gatti tak sabar menunggu kesempatan, tetapi ia termasuk tipe sepakbola (yang mengandalkan penggunaan blok rendah secara dominan) yang tidak disukai Spalletti. Di sektor sayap, Celik membawa suntikan energi, sementara Cambiaso, juga karena cedera, hingga kini tetap menjadi sosok misterius seperti yang sudah terjadi selama dua setengah musim terakhir. Jolly serbabisa yang sempat menarik perhatian beberapa klub asing itu masih belum ditemukan lagi. Dan terakhir ada Kalulu, yang bergantian menampilkan performa bagus dan momen-momen hampa yang mengkhawatirkan, seperti yang terjadi di Mapei Stadium.
Lini tengah
Ini adalah sektor yang paling bermasalah dan paling porak-poranda akibat cedera, dengan absennya Locatelli dan Thuram dalam waktu lama. Spalletti kini hanya menyisakan Douglas Luiz, yang tampil baik pada awal musim, Koopmeiners, McKennie yang baru kembali (setelah masalah otot) dan Sarr. Masalahnya, bagi Juventus, Douglas Luiz dan Koopmeiners selama sebagian besar bursa transfer merupakan pemain surplus (yang sangat mahal) yang coba dijual (sia-sia), McKennie merasakan dampak dari dua tahun tanpa henti, antara Piala Dunia Antarklub dan Piala Dunia, dan rekrutan terakhir Sarr adalah pemain surplus Tottenham yang tiba di Turin nyaris tanpa menjalani pramusim sebagaimana mestinya. Jadi, ini adalah lini tengah yang terutama merupakan hasil dari berbagai keadaan (ketidakmungkinan menjual pemain Brasil dan pemain Belanda itu, sulitnya membeli yang lebih baik) dan hanya sebagian merupakan buah dari pilihan manajemen dan pelatih.
Para pemain sayap
Di sektor sayap, Juventus punya kelimpahan baik dari segi jumlah maupun kualitas, sampai-sampai bisa berpikir untuk menutupi bahkan absennya Yildiz dalam waktu lama karena cedera, pemain dengan kualitas terbaik dalam skuad. Zhegrova yang bangkit kembali (namun di luar daftar Uefa...), Nico Gonzalez yang kembali menemukan performa terbaiknya (namun untuknya berlaku pembahasan yang sama seperti Douglas Luiz dan Koopmeiners), Conceicao yang selalu positif tetapi kurang efektif di area gol, talenta yang sedang menanjak Alajbegovic, dan Boga yang andal (namun kini cedera) memberi Spalletti banyak solusi. Mungkin bahkan terlalu banyak, sampai memicu beberapa kesalahan penilaian dalam pergantian pemain: saat melawan Sassuolo, masuknya Zhegrova tentu saja tepat, mengingat dwigol yang dicetak pemain Kosovo itu, tetapi masih ada sedikit keraguan soal keluarnya secara bersamaan (untuk Zhegrova dan Woltemade) Conceicao dan Nico Gonzalez. Yang seharusnya keluar, kemungkinan besar, adalah Kolo Muani, yang tampil bak hantu. Namun Spalletti tetap bersikeras, dan setelah pertandingan dia menjelaskan bahwa dia berniat terus memberikan kepercayaan kepada pemain Prancis itu.
PARA PENYERANG
Masalah sesungguhnya datang dari penyerang tengah. Pertama-tama karena, selain Milik, yang berada di luar daftar UEFA dan Serie A, tidak satu pun dari dua calon starter itu merupakan striker murni. Kolo Muani bukan tipe seperti itu, yang suka bergerak mengitari seorang penyerang utama sejati, seperti yang ia lakukan (dan dengan baik) pada bulan-bulan pertamanya di Juventus, saat bermain bersama Vlahovic. Woltemade juga bukan, yang meski memiliki tinggi badan dan postur besar lebih suka bermain sebagai gelandang serang atau penyerang kedua. Terkait Kolo Muani, yang tampil buruk pada awal musim liga ini, muncul pertanyaan mengapa sampai tiga petinggi Juventus mengejarnya: pertama Giuntoli, yang menjadi orang pertama membawanya ke Turin dengan status pinjaman, lalu Comolli, yang gagal membawanya kembali ke Continassa, dan terakhir Carnevali, yang membelinya dengan angka yang besar. Untuk saat ini, sebuah cinta yang tak berbalas.
Pelatih
"Dia pelatih yang luar biasa, salah satu yang terbaik. Mengganti pelatih bukan bagian dari semangat saya, kami harus mencoba merencanakan dan membangun, harus diberi waktu dan punya kesabaran, dengan mengetahui bahwa kami harus menelan pil pahit". Itu dikatakan Carnevali, saat berbicara tentang Spalletti sehari setelah kekalahan dari Sassuolo. Spalletti masih mendapat dukungan dari pemilik klub (Elkann sangat mengaguminya) dan jajaran manajemen, tetapi kesannya bonus itu tidak tak terbatas. Setelah hampir satu tahun sejak kedatangannya di Turin, Juventus asuhan Spalletti masih belum punya identitas, belum punya kepribadian sebagai tim, dan belum punya kemampuan mengelola berbagai fase dalam sebuah pertandingan, sesuatu yang, pada beberapa momen musim lalu sebelum keruntuhan di akhir, sempat memberi kesan bahwa mereka bisa pelajari dan terapkan. Awal musim ini justru membawa Spalletti mundur satu tahun dan dia juga, pada titik ini, harus mulai mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri, termasuk soal skema permainan.
PERSIAPAN
Cedera, banyak dan dalam beberapa kasus serius, sangat memengaruhi awal musim Juventus. Penyebabnya beragam, mulai dari cedera traumatis (Yildiz) hingga masalah otot yang sudah ada sebelumnya (Thuram), lalu berujung pada gangguan kecil yang datang dari pengalaman lain (Sarr), tetapi mungkin, jika ditarik kesimpulannya, ada benang merah yang bisa ditemukan. Dan bisa jadi salah satu penyebab yang membuat Juventus, dalam beberapa tahun terakhir, menjadi tim dengan rata-rata pemain cedera terbanyak di seluruh Serie A juga harus dicari dalam pergantian terus-menerus yang terjadi di Continassa. Sebab, sama seperti di jajaran petinggi silih berganti Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli, dan Carnevali, serta di bangku pelatih ada Allegri, Sarri, Pirlo, Allegri lagi, Motta, Tudor, dan Spalletti, sosok pelatih fisik Juventus juga menjalani kisah berliku dengan perubahan yang terus-menerus. Setelah lima tahun Simone Folletti antara 2014 dan 2019, dari 2019 hingga hari ini yang datang silih berganti adalah: Losi, Ranzato, Bertelli, Folletti lagi, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci, dan sekarang Sinatti. Pergantian yang terus-menerus jelas tidak membantu.
Manajemen
Penunjukan Carnevali dan Massara, ditambah Chiellini dan Ottolini, dibayangkan dengan tujuan membangun fondasi untuk stabilitas jangka panjang, untuk membuka sebuah siklus. Para petinggi saat ini, yang baru ditunjuk beberapa bulan lalu, belakangan ini sedang melihat langsung semua kontradiksi yang merupakan buah dari pergantian arah terus-menerus yang dialami Juventus dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh untuk memberi gambaran: gol dan assist dari Zhegrova, Nico Gonzalez, Koopmeiners, dan Gatti, pemain-pemain yang tidak pergi pada musim panas hanya karena tawaran yang tepat tidak datang; awal musim yang sangat buruk dari Kolo Muani, yang direkrut oleh Giuntoli, kemudian dikejar oleh Comolli dan akhirnya diambil lagi oleh Carnevali, sebuah pengejaran panjang yang sejauh ini belum membuahkan hasil di depan gawang, ditambah sindiran dari Spalletti; terakhir, lini serang yang tidak mencetak gol sementara hampir semua pemain ofensif yang meninggalkan Juventus justru mencetak gol di tim baru mereka (Vlahovic, Openda, Licina, Adzic, dan David).
"Dalam sepakbola ada siklus, ada periode ketika Anda berada di puncak dan ada pula saat Anda berada dalam kesulitan. Tujuan kami? Menang, omongan tidak banyak berarti. Kami harus mengejar hasil maksimal: masih banyak yang harus dilakukan untuk bersaing memperebutkan Scudetto dan Liga Europa, meski itu bukan turnamen yang mudah, bisa menjadi peluang bagi kami. Kami tidak bisa berpikir bahwa Juventus telah menjadi klub dengan level yang lebih rendah daripada yang semestinya. Kami sedang berada dalam sebuah siklus, akan ada kesulitan dan juga peluang untuk kembali ke puncak", kata Carnevali lagi, pagi ini di Radio Rai. Nah, kesannya adalah bahwa merasa nyaman dalam situasi dengan level yang lebih rendah dibandingkan sejarahnya sendiri, secara mental, merupakan jebakan utama yang sudah bertahun-tahun sulit dilepaskan Juventus.
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