Juventus, mencoba merekrut Spinazzola dari Napoli

Sky melaporkan bahwa manajemen Juventus telah melakukan pendekatan awal terkait kemungkinan kembalinya pemain kelahiran 1993 tersebut, yang pernah membela Juventus dari tahun 2010 hingga 2012 di tim Primavera dan pada musim 2018/2019 di tim utama. Di sana, ia tampil dalam 12 pertandingan, memberikan satu assist kepada Cristiano Ronaldo dalam derby yang berakhir imbang 1-1 melawan Torino, serta memenangkan Scudetto dan Supercoppa Italia.





Kemudian ia dilepas ke Roma dengan nilai transfer 6,7 juta euro ditambah hak kepemilikan Luca Pellegrini (kini di Lazio). Setelah 5 tahun berseragam Giallorossi dengan 7 gol dan 21 assist dalam 151 penampilan, ia pindah secara gratis ke Napoli, di mana hingga kini ia telah mencatatkan 65 penampilan dengan 4 gol dan 6 assist serta memenangkan Scudetto dan Supercoppa Italia lainnya. Hingga saat ini, klub milik presiden Aurelio De Laurentiis belum menawarinya perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada bulan Juni.







