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BogaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus meminjam kembali Boga

Juventus
Transfers
J. Boga

Langkah pertama di bursa transfer oleh CEO baru Juventus, Giovanni Carnevali

Juventus telah memutuskan untuk menggunakan opsi pembelian Jeremie Boga, yang bergabung dengan Bianconeri sebagai pemain pinjaman dari Nice pada Januari lalu. Hal ini diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio.


Mari kita ingat kembali ketentuan perjanjian yang disepakati pada bulan Januari antara Juventus dan Nice: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub OGC Nice untuk peminjaman sementara, tanpa biaya, hingga 30 Juni 2026, atas hak atas penampilan olahraga pemain Jérémie Boga. Kesepakatan tersebut juga memberikan hak kepada Juventus untuk mengakuisisi secara permanen hak atas penampilan olahraga sang pemain. Jumlah yang disepakati untuk akuisisi permanen tersebut sebesar € 4,8 juta, yang dapat dibayarkan dalam dua".

tahun buku".



  • Boga, pemain asal Pantai Gading kelahiran 1997, telah tampil dalam 16 pertandingan dan mencetak 4 gol selama lima bulan pertamanya di Juventus. Giovanni Carnevali, direktur eksekutif baru klub Bianconeri, pernah bekerja sama dengan Boga di Sassuolo, dari 2018 hingga Januari 2022, saat sang penyerang kemudian dijual ke Atalanta dengan nilai transfer total 22 juta euro.

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