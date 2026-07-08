Juventus, melakukan kontak langsung dengan agen Dibu Martinez

Juventus hari ini telah melakukan kontak langsung dengan pihak Dibu Martinez, yang tetap menjadi target utama Bianconeri untuk posisi kiper utama. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano, yang menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut bergantung pada tuntutan Aston Villa, yang masih dianggap terlalu mahal dan akan dinegosiasikan setelah Piala Dunia berakhir (di mana Martinez, bersama Argentina, untuk saat ini telah mencapai perempat final). Alternatif bagi Juventus tetaplah Guglielmo Vicario dari Tottenham.
Giovanni Carnevali, direktur eksekutif Juventus, beberapa hari terakhir ini telah meminta kesabaran terkait "Dibu". Pertemuan puncak hari ini, kemungkinan besar, akan dimanfaatkan klub untuk memahami, mungkin secara definitif, seberapa besar dana yang dapat dan ingin mereka investasikan untuk kiper tim nasional juara dunia saat ini.