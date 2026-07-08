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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, melakukan kontak langsung dengan agen Dibu Martinez

Juventus
E. Martinez
Transfers
Aston Villa

Juventus selalu menganggap pemain asal Argentina itu sebagai target utama untuk posisi penjaga gawang

Juventus hari ini telah melakukan kontak langsung dengan pihak Dibu Martinez, yang tetap menjadi target utama Bianconeri untuk posisi kiper utama. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano, yang menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut bergantung pada tuntutan Aston Villa, yang masih dianggap terlalu mahal dan akan dinegosiasikan setelah Piala Dunia berakhir (di mana Martinez, bersama Argentina, untuk saat ini telah mencapai perempat final). Alternatif bagi Juventus tetaplah Guglielmo Vicario dari Tottenham.


Giovanni Carnevali, direktur eksekutif Juventus, beberapa hari terakhir ini telah meminta kesabaran terkait "Dibu". Pertemuan puncak hari ini, kemungkinan besar, akan dimanfaatkan klub untuk memahami, mungkin secara definitif, seberapa besar dana yang dapat dan ingin mereka investasikan untuk kiper tim nasional juara dunia saat ini.


  • PENGHARGAAN DAN KARTU

    Emiliano Martinez di Birmingham menerima gaji sekitar 9 juta euro per musim, namun pemain asal Argentina itu tampaknya bersedia menurunkan tuntutannya, sementara Juventus diperkirakan akan menawarkan kontrak senilai 5-5,5 juta euro per tahun. Setelah masalah dengan sang pemain terselesaikan, jajaran manajemen Juventus akan berusaha mempercepat proses untuk memulai negosiasi sesungguhnya dengan Aston Villa.


    Hingga saat ini, klub Inggris tersebut telah bersikap jelas dan, menurut kabar yang beredar, meminta sekitar 10 juta euro untuk Dibu Martinez, angka yang masih dianggap terlalu tinggi oleh Juventus untuk seorang pemain kelahiran tahun 1992.


    “Kita harus menunggu. Martinez menarik minat kami, tetapi dia juga menjadi incaran tim-tim lain,” kata Direktur Eksekutif Juventus, Carnevali, beberapa jam yang lalu. “Namun, hal ini sama seperti pemain lain yang juga menarik minat kami. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, tapi saya tidak bermaksud bersikap samar-samar; saya percaya bahwa klub seperti Juventus, yang harus beroperasi di level internasional, memiliki banyak peluang, dan kita harus mengevaluasinya dengan tenang serta memahami langkah yang tepat. Terutama di saat ini, di mana ada pemain-pemain yang dihargai terlalu tinggi dan nilainya bahkan tidak realistis, sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal-hal ini dan membuat keputusan yang sangat bijaksana."


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