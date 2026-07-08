Juventus, melakukan kontak langsung dengan agen Dibu Martinez

Emiliano Martinez di Birmingham menerima gaji sekitar 9 juta euro per musim, namun pemain asal Argentina itu tampaknya bersedia menurunkan tuntutannya, sementara Juventus diperkirakan akan menawarkan kontrak senilai 5-5,5 juta euro per tahun. Setelah masalah dengan sang pemain terselesaikan, jajaran manajemen Juventus akan berusaha mempercepat proses untuk memulai negosiasi sesungguhnya dengan Aston Villa.





Hingga saat ini, klub Inggris tersebut telah bersikap jelas dan, menurut kabar yang beredar, meminta sekitar 10 juta euro untuk Dibu Martinez, angka yang masih dianggap terlalu tinggi oleh Juventus untuk seorang pemain kelahiran tahun 1992.





“Kita harus menunggu. Martinez menarik minat kami, tetapi dia juga menjadi incaran tim-tim lain,” kata Direktur Eksekutif Juventus, Carnevali, beberapa jam yang lalu. “Namun, hal ini sama seperti pemain lain yang juga menarik minat kami. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, tapi saya tidak bermaksud bersikap samar-samar; saya percaya bahwa klub seperti Juventus, yang harus beroperasi di level internasional, memiliki banyak peluang, dan kita harus mengevaluasinya dengan tenang serta memahami langkah yang tepat. Terutama di saat ini, di mana ada pemain-pemain yang dihargai terlalu tinggi dan nilainya bahkan tidak realistis, sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal-hal ini dan membuat keputusan yang sangat bijaksana."





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