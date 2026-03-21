Goal.com
Live
CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, masalah bagi Zhegrova: diragukan tampil melawan Sassuolo

Pemain asal Kosovo mengalami kelelahan otot, dan kondisinya akan terus dipantau hingga saat-saat terakhir menjelang pertandingan malam ini

Juventus menghadapi kendala mendadak menjelang laga liga melawan Sassuolo. Kehadiran Edon Zhegrova pun diragukan setelah ia mengalami masalah fisik dalam beberapa jam terakhir.


Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, pemain sayap asal Kosovo tersebut mengalami kelelahan otot yang sangat mengancam kehadirannya dalam pertandingan tersebut.


Kondisinya sedang dipantauketat oleh tim medis Bianconeri. Setelah menjalani latihan intensif dalam beberapa hari terakhir, sang pemain menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang mengharuskan tim untuk bersikap sangat hati-hati.


  • Tim medis menyarankan agar berhati-hati untuk menghindari risiko cedera, yang dapat mengakibatkan masa pemulihan lebih lama dari yang diperkirakan. Luciano Spalletti terus memantau situasi dengan cermat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Zhegrova setidaknya dapat duduk di bangku cadangan, namun saat ini masih belum ada kepastian.


    Keputusan akhir akan diambil menjelang pertandingan, saat daftar pemain yang dipanggil diumumkan secara resmi.




    • Iklan
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS