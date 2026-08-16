Menurut laporan Tuttosport, Daniele Rugani mendapat pendekatan dari Monza, Sassuolo, dan Udinese, sementara untuk Federico Gatti, jalur yang mengarah ke Marseille tidak boleh diabaikan. Untuk saat ini, klub Prancis itu belum melangkah lebih jauh dari proposal pinjaman dengan opsi pembelian, dan ini bukan solusi yang akan mendapat lampu hijau dari petinggi Juventus, tegas harian asal Turin tersebut. Terkait Napoli, semuanya bergantung pada perkembangan negosiasi yang disusun Napoli untuk merekrut Benoit Badiashile dari Chelsea. Yang pasti, posisi bek tengah Italia kelahiran 1998 itu tetap belum pasti.