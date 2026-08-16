Sambil menunggu tes medis dan pengumuman resmi perekrutan Jhon Lucumì dari Bologna, Juventus juga bergerak untuk melepas pemain di lini pertahanan. Setidaknya satu di antara Daniele Rugani, Federico Gatti, dan Juan Cabal dipastikan akan hengkang.
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Juventus, Lucumì membebaskan semuanya: Gatti, Cabal, dan Rugani akan pergi
Rugani dan Gatti
Menurut laporan Tuttosport, Daniele Rugani mendapat pendekatan dari Monza, Sassuolo, dan Udinese, sementara untuk Federico Gatti, jalur yang mengarah ke Marseille tidak boleh diabaikan. Untuk saat ini, klub Prancis itu belum melangkah lebih jauh dari proposal pinjaman dengan opsi pembelian, dan ini bukan solusi yang akan mendapat lampu hijau dari petinggi Juventus, tegas harian asal Turin tersebut. Terkait Napoli, semuanya bergantung pada perkembangan negosiasi yang disusun Napoli untuk merekrut Benoit Badiashile dari Chelsea. Yang pasti, posisi bek tengah Italia kelahiran 1998 itu tetap belum pasti.
Cabal
Hal yang sama juga berlaku untuk Juan Cabal, yang dalam beberapa hari ke depan bisa saja berlabuh ke Bologna tetapi dalam pembahasan terpisah dari urusan Lucumi. Menurut Tuttosport, kesepakatan itu bisa dituntaskan dengan formula pinjaman dan pemain Kolombia eks Verona itu juga telah memberikan sinyal keterbukaan kepada Bologna.
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