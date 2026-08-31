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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, luapan emosi Nico Gonzalez: "Kapan saya pernah bilang ingin pergi?"

Juventus
N. Gonzalez

Pemain Argentina itu menulis di media sosial, setelah masuk dan menjadi penentu kemenangan Juventus atas Parma

Nico Gonzalez jadi protagonis di Juventus, di lapangan maupun di media sosial. Pemain Argentina itu, yang masuk dari bangku cadangan pada babak kedua dan menjadi penentu kemenangan atas Parma pada Sabtu malam, menulis dalam sebuah Instagram Story:


"Saya lelah, kapan saya pernah bilang ingin pergi? Itu keluar dari mulut saya? Kalau Anda tidak suka saya, itu bukan masalah saya, Anda hanya harus menahan saya".


Itu adalah luapan kekesalan terkait rumor, dan komentar di media sosial, yang menyebut dirinya ingin kembali meninggalkan Juventus untuk pulang ke Atletico Madrid asuhan Cholo Simeone.

  • SITUASI TERKINI

    Hingga hari ini, sedikit lebih dari 24 jam sebelum penutupan bursa transfer, pemain Argentina kelahiran 1998 itu pada dasarnya diposisikan sebagai rekrutan baru untuk Juventus. Luciano Spalletti tidak pernah menyembunyikan apresiasi dan keinginannya untuk memilikinya dalam skuad Juventus untuk musim 2026-27, sementara klub, melalui CEO Giovanni Carnevali, selalu bersikap jelas sejak awal bursa transfer: Gonzalez hanya akan pergi jika ada tawaran pembelian permanen setidaknya senilai €30 juta. Tawaran itu tidak pernah datang.

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