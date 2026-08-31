Nico Gonzalez jadi protagonis di Juventus, di lapangan maupun di media sosial. Pemain Argentina itu, yang masuk dari bangku cadangan pada babak kedua dan menjadi penentu kemenangan atas Parma pada Sabtu malam, menulis dalam sebuah Instagram Story:





"Saya lelah, kapan saya pernah bilang ingin pergi? Itu keluar dari mulut saya? Kalau Anda tidak suka saya, itu bukan masalah saya, Anda hanya harus menahan saya".





Itu adalah luapan kekesalan terkait rumor, dan komentar di media sosial, yang menyebut dirinya ingin kembali meninggalkan Juventus untuk pulang ke Atletico Madrid asuhan Cholo Simeone.