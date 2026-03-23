Juventus, Locatelli sangat terpukul: pesan-pesan dari rekan setim dan Spalletti

Ini adalah saat-saat yang menyakitkan bagi Manuel Locatelli setelah pertandingan Juventus melawan Sassuolo berakhir imbang 1-1: kapten Bianconeri itu gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu di menit-menit akhir, sehingga Juventus kehilangan dua poin yang sangat krusial dalam perburuan tiket Liga Champions.





Gelandang tersebut langsung mengakui kesalahannya: meskipun yakin saat memilih tendangan, ia kemudian sangat terpukul karena telah menyia-nyiakan peluang yang sangat menentukan. "Dia hancur karena hasil tersebut," tulis Tuttosport, karena dia sadar telah menyia-nyiakan peluang yang sangat besar. Bagi pemain nomor 5 Juventus ini, hari Minggu dihabiskan dalam keheningan, jauh dari media sosial — di mana serangan-serangan pun tak terhindarkan — dan bersama keluarganya.



