cm grafica locatelli juve errore
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Locatelli sangat terpukul: pesan-pesan dari rekan setim dan Spalletti

Momen sulit bagi kapten Juventus, yang menjadi sorotan negatif akibat kegagalan mengeksekusi tendangan penalti melawan Sassuolo

Ini adalah saat-saat yang menyakitkan bagi Manuel Locatelli setelah pertandingan Juventus melawan Sassuolo berakhir imbang 1-1: kapten Bianconeri itu gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu di menit-menit akhir, sehingga Juventus kehilangan dua poin yang sangat krusial dalam perburuan tiket Liga Champions.


Gelandang tersebut langsung mengakui kesalahannya: meskipun yakin saat memilih tendangan, ia kemudian sangat terpukul karena telah menyia-nyiakan peluang yang sangat menentukan. "Dia hancur karena hasil tersebut," tulis Tuttosport, karena dia sadar telah menyia-nyiakan peluang yang sangat besar. Bagi pemain nomor 5 Juventus ini, hari Minggu dihabiskan dalam keheningan, jauh dari media sosial — di mana serangan-serangan pun tak terhindarkan — dan bersama keluarganya.


  • DUKUNGAN DAN TIM NASIONAL

    Namun, dukungan dari ruang ganti pun tak ketinggalan: mulai dari Perin hingga Pinsoglio, hingga Gatti, Vlahovic, dan Yildiz, seluruh tim bersatu mendukung kapten mereka. Dukungan juga datang dari Luciano Spalletti, yang setelah membelanya di depan publik, kembali menegaskan dukungannya secara pribadi: persatuan yang utuh dalam tim.


    Jeda untuk tim nasional bisa menjadi kesempatan untuk membalik halaman. Locatelli diharapkan menjadi pemain kunci bersama Italia asuhan Gennaro Gattuso di semifinal playoff Piala Dunia melawan Irlandia Utara dan kemudian, semoga, juga di final melawan Wales atau Bosnia: kesempatan penting untuk bangkit dan mengukuhkan peran sentral yang telah diraihnya di timnas Italia.


