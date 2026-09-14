Adin Licina, yang dipinjamkan Juventus ke Cremonese, menampilkan kilasan kelas dalam hasil imbang 2-2 di markas Cesena, termasuk kontrol indah di tepi lapangan yang dengan cepat menjadi viral di media sosial.





Didatangkan Juventus dari Bayern Munich, Licina sedang menarik perhatian di Italia dan luar negeri. Masa peminjamannya di Serie B memecah pendapat antara mereka yang ingin langsung melihatnya bermain untuk Juventus dan mereka yang justru menilai musim ini ideal untuk menuntaskan proses pematangannya.





Namun, masa depan internasionalnya juga menjadi sorotan. Lahir di Jerman dan berkembang di tim kelompok umur Jerman dari U-15 hingga U-19, Licina masih bisa memilih tim nasional senior mana yang akan diwakilinya. Jerman tetap menjadi opsi bergengsi, tetapi persaingan di posisi winger sangat ketat.