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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Licina menjadi kasus internasional: dia masih harus memilih membela siapa

Juventus
Cremonese
A. Licina

Talenta milik Juventus yang dipinjamkan ke Cremonese itu masih bisa menulis masa depannya sendiri

Adin Licina, yang dipinjamkan Juventus ke Cremonese, menampilkan kilasan kelas dalam hasil imbang 2-2 di markas Cesena, termasuk kontrol indah di tepi lapangan yang dengan cepat menjadi viral di media sosial.


Didatangkan Juventus dari Bayern Munich, Licina sedang menarik perhatian di Italia dan luar negeri. Masa peminjamannya di Serie B memecah pendapat antara mereka yang ingin langsung melihatnya bermain untuk Juventus dan mereka yang justru menilai musim ini ideal untuk menuntaskan proses pematangannya.


Namun, masa depan internasionalnya juga menjadi sorotan. Lahir di Jerman dan berkembang di tim kelompok umur Jerman dari U-15 hingga U-19, Licina masih bisa memilih tim nasional senior mana yang akan diwakilinya. Jerman tetap menjadi opsi bergengsi, tetapi persaingan di posisi winger sangat ketat.

  • Di atas meja juga ada Montenegro dan Bosnia, negara-negara yang terkait dengan asal-usul keluarga sang pemain. Secara khusus, menurut laporan Tuttosport, Bosnia telah meningkatkan pendekatannya dalam beberapa pekan terakhir, tertarik oleh dampak Licina bersama Cremonese. Bosnia berupaya membangun lini serang bertalenta, dengan menempatkannya bersama talenta-talenta muda seperti Kerim Alajbegovic dan Esmir Bajraktarevic.


    Bagi Licina, musim di Serie B dengan demikian bukan sekadar ajang untuk berkembang: itu juga bisa menjadi batu loncatan menuju pilihan internasional yang ditakdirkan menandai bab berikutnya dalam kariernya.


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