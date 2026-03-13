Juventus, Kiwior kembali muncul: Kelly tidak bisa dijual

Juventus sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas lini pertahanan yang menjadi prioritas Luciano Spalletti.Satu-satunya bek tengah yang dianggap benar-benar tak tergantikan adalah Gleison Bremer, sementara yang lain masih bisa dilepas: bahkan Lloyd Kelly, yang dihargai oleh pelatih karena kualitasnya dalam membangun serangan, tetapi berpotensi dilepas jika ada tawaran besar dari Premier League, di mana banyak klub yang tertarik padanya.

Untuk berjaga-jaga, manajemen Juventus mempercepat proses transfer Marcos Senesi, yang akan menjadi pemain bebas transfer pada Juli setelah pengalaman positifnya di Bournemouth. Juventus telah mengajukan tawaran tertulis, yang lebih rendah dari tawaran Aston Villa, tetapi prestise klub dapat memengaruhi keputusan bek Argentina tersebut, yang siap menandatangani kontrak terpenting dalam kariernya pada usia 28 tahun.