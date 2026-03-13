Goal.com
Live
FBL-POR-LIGA-PORTO-NACIONALAFP

Diterjemahkan oleh

Juventus, Kiwior kembali muncul: Kelly tidak bisa dijual

Sebagai alternatif untuk Senesi, Juventus mempertimbangkan kembali bek tengah Polandia.

Juventus sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas lini pertahanan yang menjadi prioritas Luciano Spalletti.Satu-satunya bek tengah yang dianggap benar-benar tak tergantikan adalah Gleison Bremer, sementara yang lain masih bisa dilepas: bahkan Lloyd Kelly, yang dihargai oleh pelatih karena kualitasnya dalam membangun serangan, tetapi berpotensi dilepas jika ada tawaran besar dari Premier League, di mana banyak klub yang tertarik padanya.

Untuk berjaga-jaga, manajemen Juventus mempercepat proses transfer Marcos Senesi, yang akan menjadi pemain bebas transfer pada Juli setelah pengalaman positifnya di Bournemouth. Juventus telah mengajukan tawaran tertulis, yang lebih rendah dari tawaran Aston Villa, tetapi prestise klub dapat memengaruhi keputusan bek Argentina tersebut, yang siap menandatangani kontrak terpenting dalam kariernya pada usia 28 tahun.

  • Secara paralel, Marco Ottolini memantau opsi lain. Pekan lalu, seperti dilansir Tuttosport, direktur olahraga Juventus berada di Portugal untuk mengamati Jakub Kiwior, yang saat ini bermain untuk Porto, seorang bek tengah kidal dengan karakteristik serupa dengan Kelly dan sudah pernah dipantau oleh Juventus di masa Giuntoli. Tumbuh di Spezia dan kemudian pindah ke Arsenal, pemain asal Polandia ini tidak menemukan kontinuitas di Premier League (68 penampilan dalam tiga musim) dan memilih untuk memulai kembali kariernya di Dragoes, yang merekrutnya dengan status pinjaman berbayar dan kewajiban pembelian sekitar 23 juta euro.

    Porto sekarang menilainya sekitar 35 juta euro, angka yang sesuai dengan kelangkaan bek kiri di pasar internasional. Ottolini memperkuat penilaiannya selama misi di Portugal: Kiwior bisa menjadi target konkret, terutama jika Kelly hengkang dari Continassa atau jika operasi Senesi menjadi rumit.

    • Iklan
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0