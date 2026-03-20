Juventus, keraguan Vlahovic terkait nilai kontrak perpanjangan. Dan Milan kembali mengincar

Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak pemain asal Serbia tersebut berlangsung bersamaan dengan kembalinya ia ke lapangan, di tengah dinamika yang naik-turun, yang kembali memicu spekulasi mengenai klub-klub lain.

Masa kini dan masa depan Dusan Vlahovic tak terlepas dari performa di lapangan maupun dinamika bursa transfer. Penyerang asal Serbia ini masih diragukan kondisinya meski telah kembali berlatih bersama tim, dan kehadirannya dalam laga melawan Sassuolo pun belum pasti.


Namun, yang lebih penting adalah pembahasan terkait perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2026 dan, akibatnya, bagaimana perkembangan negosiasi untuk memperpanjang atau tidak masa tinggalnya di Torino.

Tepat di tengah ketidakpastian ini, meskipun ada optimisme yang ditunjukkan dalam beberapa hari terakhir, pembicaraan sensasional yang mengarah ke AC Milan bisa saja kembali muncul.

  • PERAN SPALLETTI DAN KESEDIAANNYA UNTUK BERNEgosiasi

    Titik balik dalam hubungan antara Vlahovic dan Juventus telah terjadi beberapa minggu yang lalu dan bertepatan dengan peran perantara yang dimainkan oleh Luciano Spalletti terhadap penyerang asal Serbia tersebut. Bagi pelatih asal Tuscany itu, mantan pemain Fiorentina ini merupakan poros serangan yang akan menjadi andalan tim pada musim depan, dan pemikiran ini—yang telah disampaikan kepada sang pemain—setidaknya telah meyakinkannya untuk mendengarkan tawaran kontrak dari klub.

  • Tawaran Juventus

    Sejak saat itu, pembicaraan yang sempat terhenti pada Januari 2025 kembali dilanjutkan; pembicaraan tersebut sebelumnya telah mendorong Juventus untuk merekrut baik Openda maupun David dengan rencana kepergian yang sudah diumumkan pada akhir tahun. Klub Bianconeri telah menawarkan kepada Vlahovic kontrak baru berdurasi tiga tahun yang berakhir pada 30 Juni 2029, dengan total bonus bersih sebesar 7 juta euro (jumlah yang sama dengan yang dijamin untuk Kenan Yildiz) serta bonus penandatanganan sebesar 5 juta euro.

  • OPTIMISME JUVE DAN KERAGUAN VLAHOVIC

    Sejak pertemuan terakhir, Juventus merasa optimis, namun sang pemain masihmemiliki banyak keraguan terkait angka-angka yang ditawarkan—bukan dari segi gaji (ia menyadari bahwa angka gaji tersebut adalah yang tertinggi yang dapat ditawarkan klub), melainkan terkait bonus dan komisi. Sang pemain dan tim manajemennya meminta angka yang lebih tinggi, terutama untuk bagian bonus yang jauh lebih besar.

  • MILAN DI JENDELA

    Jika Vlahovic tidak memberikan respons positif terhadap tawaran Juventus, posisinya di lapangan—terutama menjelang akhir musim yang sangat krusial—dapat dipertanyakan oleh klub, dan hal ini akan membuka kembali banyak skenario yang saat ini telah disisihkan. Di antaranya ada skenario yang mengarah ke Milan, yang sejauh ini telah menunda rencana untuk merekrut Vlahovic, namun dalam beberapa pekan terakhir mulai kembali menguji air. Belum ada hal konkret, hanya ide-ide yang bisa dikembangkan jika upaya merekrut Kean dan Retegui tidak membuahkan hasil. Namun, bahwa Vlahovic sangat disukai oleh Allegri dan Tare sudah menjadi rahasia umum sejak lama.



