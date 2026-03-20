Juventus, keraguan Vlahovic terkait nilai kontrak perpanjangan. Dan Milan kembali mengincar

Masa kini dan masa depan Dusan Vlahovic tak terlepas dari performa di lapangan maupun dinamika bursa transfer. Penyerang asal Serbia ini masih diragukan kondisinya meski telah kembali berlatih bersama tim, dan kehadirannya dalam laga melawan Sassuolo pun belum pasti.





Namun, yang lebih penting adalah pembahasan terkait perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2026 dan, akibatnya, bagaimana perkembangan negosiasi untuk memperpanjang atau tidak masa tinggalnya di Torino.

Tepat di tengah ketidakpastian ini, meskipun ada optimisme yang ditunjukkan dalam beberapa hari terakhir, pembicaraan sensasional yang mengarah ke AC Milan bisa saja kembali muncul.