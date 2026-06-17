Juventus, kembalinya Arthur resmi diumumkan. Masalah tambahan bagi Carnevali

Pemain asal Brasil kelahiran 1996 ini, yang dimiliki oleh Juventus dan terikat kontrak dengan klub Bianconeri hingga 30 Juni 2027, akan kembali ke Continassa untuk kemudian membahas masa depannya bersama direktur eksekutif baru Bianconeri, Giovanni Carnevali. Arthur masih tercatat dalam neraca keuangan sebesar 6,5 juta, angka yang tidak boleh diturunkan oleh Juve, dalam kasus (yang tidak mungkin terjadi) penjualan secara permanen, agar tidak mengalami kerugian.





Apakah Juventus sudah memiliki rencana cadangan? Untuk saat ini belum, meskipun Arthur cukup diminati oleh Besiktas yang dilatih oleh Vincenzo Italiano, yang pernah bekerja sama dengannya di Fiorentina. Namun, minat tersebut masih tergolong kecil. Selain itu, masih perlu dilihat seberapa besar keinginan mantan pemain Barcelona ini untuk bermain di Eropa: ia sangat tertarik untuk tetap di Gremio dan berharap kemungkinan tersebut terwujud. Setidaknya hingga pernyataan resmi kemarin, yang membuat segalanya kembali dipertanyakan. Sampai ada kabar terbaru, seperti dilaporkan Tuttosport, Arthur akan memulai musim baru bersama Spalletti. Setelah masa peminjaman di Liverpool, Fiorentina, Girona, dan Gremio, ia akan memulai kembali, seperti biasa, dengan singgah di Turin. Solusi yang paling mungkin adalah peminjaman baru.



