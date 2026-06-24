Oscar Mingueza kembali menjadi incaran Juventus, setelah adanya kontak selama bursa transfer Januari. Pemain asal Spanyol kelahiran 1999 ini, yang kontraknya dengan Celta Vigo akan berakhir pada 30 Juni, akan berstatus bebas transfer dalam seminggu ke depan. Dan Juventus, menurut laporan Alfredo Pedullà, kembali mempertimbangkannya.





Mingueza, yang tumbuh besar di Barcelona hingga mencapai tim utama (64 penampilan dan 2 gol dari 2020 hingga 2022), bermain untuk Celta Vigo sejak 2022, dengan catatan 122 pertandingan dan 7 gol. Kariernya juga diwarnai oleh 4 penampilan bersama tim nasional Spanyol (yang terakhir pada Juni 2025).



