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CM grafica Mingueza Juventus Celta 2025 26 deskGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus kembali mengincar Mingueza: mengapa Spalletti menyukainya

Juventus
Transfers
Celta Vigo
O. Mingueza

Klub Bianconeri kembali mengincar bek sayap asal Spanyol yang kontraknya dengan Celta Vigo akan segera berakhir

Oscar Mingueza kembali menjadi incaran Juventus, setelah adanya kontak selama bursa transfer Januari. Pemain asal Spanyol kelahiran 1999 ini, yang kontraknya dengan Celta Vigo akan berakhir pada 30 Juni, akan berstatus bebas transfer dalam seminggu ke depan. Dan Juventus, menurut laporan Alfredo Pedullà, kembali mempertimbangkannya.


Mingueza, yang tumbuh besar di Barcelona hingga mencapai tim utama (64 penampilan dan 2 gol dari 2020 hingga 2022), bermain untuk Celta Vigo sejak 2022, dengan catatan 122 pertandingan dan 7 gol. Kariernya juga diwarnai oleh 4 penampilan bersama tim nasional Spanyol (yang terakhir pada Juni 2025).


  • Dari segi teknis dan taktis, kualitas yang paling dihargai para pelatih dari Mingueza adalah fleksibilitasnya, yaitu kemampuannya bermain sebagai bek sayap baik di sisi kiri maupun kanan. Bagi Juventus asuhan Luciano Spalletti, Mingueza bisa menjadi alternatif yang baik untuk Andrea Cambiaso.

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