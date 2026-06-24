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CM grafica Goretzka 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus kembali mengincar Goretzka jika Thuram hengkang

Juventus
Transfers
Serie A
L. Goretzka

Tim Bianconeri sedang mengincar seorang pemain penting untuk lini tengah

Juventus sedang merancang strategi bursa transfer dan kembali menaruh perhatian yang semakin besar pada Leon Goretzka. Gelandang asal Jerman tersebut, yang akan hengkang secara gratis dari Bayern Munich, sudah lama menjadi incaran Bianconeri, namun hingga kini biaya transfer yang tinggi telah menghalangi langkah konkret untuk merekrutnya.


Namun, skenario ini bisa berubah seiring dengan minat Paris Saint-Germain terhadap Khephren Thuram. Jika pemain asal Prancis tersebut dilepas, Juventus akan memiliki kelonggaran finansial untuk mempercepat proses perekrutan Goretzka, yang dianggap sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah.


  • Lahir pada tahun 1995, dengan lebih dari 500 penampilan sebagai pemain profesional dan daftar prestasi yang dipenuhi gelar nasional maupun internasional, pemain asal Jerman ini dipastikan akan membawa pengalaman, kualitas, dinamisme, dan terutama gol-gol dari lini tengah yang selama beberapa musim terakhir sangat dirindukan oleh Bianconeri. Masalah gaji yang melebihi batas gaji klub masih harus diatasi, namun menurut La Gazzetta dello Sport, komunikasi dengan pihak manajemennya tidak pernah terhenti.


    Jika pemain asal Prancis itu hengkang, opsi Goretzka bisa mulai diprioritaskan. Bagi Juve, oleh karena itu, pertarungan ini bergantung pada tiga faktor: ketersediaan dana, waktu yang tepat, dan masa depan Thuram.





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