Juventus kembali mengincar Goretzka jika Thuram hengkang

Juventus sedang merancang strategi bursa transfer dan kembali menaruh perhatian yang semakin besar pada Leon Goretzka. Gelandang asal Jerman tersebut, yang akan hengkang secara gratis dari Bayern Munich, sudah lama menjadi incaran Bianconeri, namun hingga kini biaya transfer yang tinggi telah menghalangi langkah konkret untuk merekrutnya.





Namun, skenario ini bisa berubah seiring dengan minat Paris Saint-Germain terhadap Khephren Thuram. Jika pemain asal Prancis tersebut dilepas, Juventus akan memiliki kelonggaran finansial untuk mempercepat proses perekrutan Goretzka, yang dianggap sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah.



