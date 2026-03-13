Gabriele Stragapede

Juventus, kebenaran tentang Pellegrino

Apa kabar terbaru mengenai transfer penyerang Parma, Carlos Cuesta?

Pencarian striker baru di Juventus kini telah memasuki tahap evaluasi mendalam. Bukan rahasia lagi bahwa pihak Bianconeri sedang meneliti profil-profil yang tercantum dalam daftar manajemen La Vecchia Signora dan berupaya menentukan rekrutan terbaik yang dapat didatangkan menjelang musim panas mendatang.

Di antara banyak nama yang muncul dari berbagai rumor dalam beberapa pekan terakhir, terdapat pula kandidat penyerang Argentina dari Parma, Mateo Pellegrino. Namun, mari kita telusuri lebih lanjut mengenai minat klub asal Piedmont ini terhadap penyerang tengah yang bermain di bawah asuhan Carlos Cuesta.

  • APA YANG DISARING

    Menurut laporan Fabrizio Romano dalam sebuah video di YouTube, Juventus sedang mengevaluasi beberapa pemain lain. Si Bianconeri memang sedang mencari seorang penyerang — dengan memprioritaskan perpanjangan kontrak Dusan Vlahovic — sambil mempertimbangkan kemungkinan hengkangnya Openda dan David, namun hal ini tidak akan segera terselesaikan.

    Yang terpenting, terlebih dahulu, adalah memastikan kualifikasi ke Liga Champions pada akhir musim ini, sebelum merencanakan semua investasi yang akan dilakukan pada musim panas. Pellegrino adalah pemain yang belum menjadi subjek negosiasi atau kontak konkret dari Juventus, juga karena klub tampaknya lebih berminat untuk merekrut pemain yang lebih berpengalaman dan memiliki reputasi internasional.

  • PERHATIKAN PREMIER

    Mengenai Pellegrino, kata Romano, perhatikan jalur yang mengarah ke Liga Premier. Pemain asal Argentina ini adalah tipe pemain yang, berdasarkan karakteristiknya, selalu diminati oleh klub-klub di liga utama Inggris.

    Selanjutnya perlu dipahami apakah salah satu dari klub-klub tersebut akan mengajukan tawaran besar kepada Parma, situasi yang saat ini belum terjadi. Namun, ada satu hal yang perlu diklarifikasi: pihak Parma tidak merasa perlu menjual pemain tersebut dengan segala cara, mengingat kontraknya baru saja diperpanjang hingga 30 Juni 2030.

