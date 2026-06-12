Sebagaimana tercantum dalam siaran pers resmi klub Bianconeri: "Setelah bergabung dengan Juventus pada Juni 2025, Damien Comolli hari ini telah mengajukan pengunduran diri dari Klub. Seluruh keluarga Juventus ingin mengucapkan terima kasih kepada Damien atas dedikasinya selama berkarya di Klub, serta mendoakan kesuksesan terbaik untuk masa depannya.





Damien ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam kepada seluruh keluarga Juventus: “Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Chief Executive Officer Juventus Football Club dengan segera. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada John Elkann dan Exor atas kesempatan yang diberikan untuk bekerja di Klub yang prestisius ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan kerja di Juventus atas dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras mereka, serta mendoakan kesuksesan bagi semua tim putri dan putra menjelang musim yang akan segera dimulai.”



