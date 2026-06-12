Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, kata-kata perpisahan Comolli dan kesepakatan pesangon

Juventus
Transfers

Sambutan resmi kepada Bianconeri dari pejabat Prancis tersebut

Sebagaimana tercantum dalam siaran pers resmi klub Bianconeri: "Setelah bergabung dengan Juventus pada Juni 2025, Damien Comolli hari ini telah mengajukan pengunduran diri dari Klub. Seluruh keluarga Juventus ingin mengucapkan terima kasih kepada Damien atas dedikasinya selama berkarya di Klub, serta mendoakan kesuksesan terbaik untuk masa depannya.


Damien ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam kepada seluruh keluarga Juventus: “Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Chief Executive Officer Juventus Football Club dengan segera. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada John Elkann dan Exor atas kesempatan yang diberikan untuk bekerja di Klub yang prestisius ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan kerja di Juventus atas dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras mereka, serta mendoakan kesuksesan bagi semua tim putri dan putra menjelang musim yang akan segera dimulai.”


  • Pejabat Prancis tersebut menyimpulkan: "Terima kasih khusus saya sampaikan kepada para pendukung Bianconeri atas dukungan luar biasa mereka. Mereka lah yang menjadikan klub ini tempat yang benar-benar unik dan istimewa."


    • Iklan

  • PENSION

    Sebagaimana dilansir oleh IlBianconero.com, kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak mengatur, sehubungan dengan pengunduran diri yang diajukan oleh Damien Comolli dan penyelesaian atas segala tuntutan yang mungkin ada, pembayaran oleh klub sebesar 850.000 euro bruto serta pengunduran diri Juventus untuk menuntut pengembalian bonus penandatanganan yang diatur dalam surat perjanjian kerja tanggal 1 Juni 2025.