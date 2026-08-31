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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Jonathan David resmi ke Atletico Madrid: detailnya

Juventus
Transfers
J. David
Atletico Madrid

Juventus merampungkan penjualan pemain Kanada itu: Woltemade datang sebagai pemain baru

Jonathan David pindah dari Juventus ke Atlético Madrid: menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan verbal telah tercapai antara Juventus dan Colchoneros. Formulanya adalah pinjaman awal dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 25 juta untuk penyerang Kanada tersebut, yang bersiap bergabung dengan Atletico. Klub Spanyol itu akan menanggung lebih dari 50% gajinya.


NEGOSIASI TUNTAS PAGI HARI

Juventus dan Atletico Madrid terus menjalin kontak untuk Jonathan David, penyerang Kanada kelahiran 2000 yang akan meninggalkan Continassa setelah musim yang mengecewakan dan awal 2026-27 yang sejalan dengan musim sebelumnya (dalam laga Sabtu melawan Parma, David mendapat siulan keras saat ia ditarik keluar dan digantikan oleh Nico Gonzalez).


Setelah tawaran resmi diajukan oleh Colchoneros pada hari Minggu, untuk operasi pinjaman dengan opsi pembelian, kontak antara manajemen Juventus, dengan CEO Giovanni Carnevali dan direktur olahraga Frederic Massara, juga berlanjut hari ini dengan perkembangan positif.


Pemain Kanada kelahiran 2000 itu, yang memiliki gaji besar sebesar 6 juta euro bersih per musim hingga 30 Juni 2030 mendatang, sudah membuka diri untuk transfer ke tim asuhan Cholo Simeone, dan sedang menunggu kedua pihak mencapai kesepakatan yang bisa menyelesaikan situasi ini dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Menurut Marca, David semakin dekat ke Atletico Madrid.


  • Woltemade akan datang

    Seiring dengan itu, kontak untuk mendatangkan penyerang tengah baru bagi Juventus juga terus berlanjut. Di antara berbagai opsi, ada juga nama Alexander Sorloth, tetapi Atletico tampaknya tidak membuka peluang untuk opsi ini. Si Nyonya Tua dalam beberapa jam terakhir karena itu sedang bernegosiasi untuk dua pemain lain: target nomor satu adalah pemain Belanda kelahiran 2001 Joshua Zirkzee dari Manchester United, mantan Bologna. Opsi lain mengarah kepada Nick Woltemade, pemain Jerman kelahiran 2002 yang untuk Newcastle membuka peluang peminjaman: dalam beberapa menit terakhir, Juventus tampaknya telah bergerak dengan tegas untuk Woltemade, yang kini menjadi favorit nomor satu untuk datang ke Continassa.

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