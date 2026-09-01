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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus incar Tagliafico: datang jika Cabal pergi

Juventus
Transfers
N. Tagliafico
J. Cabal

Pada jam-jam terakhir bursa transfer, Juventus mencoba memberi Spalletti satu opsi tambahan di sisi kiri.

Juventus melirik bursa transfer dalam beberapa jam terakhir untuk melengkapi sisi kiri dan membidik Nicolás Tagliafico. Bek sayap asal Argentina itu adalah profil yang disukai manajemen Juventus dan bisa menjadi opsi konkret pada fase akhir sesi musim panas bursa transfer, terutama jika Juan Cabal meninggalkan Turin.


Kedatangan potensial bek berpengalaman itu akan memiliki logika yang jelas dalam rotasi Luciano Spalletti. Tagliafico, kelahiran 1992, memang akan membawa pengalaman internasional, kepribadian, dan keandalan, karakteristik yang sangat dihargai sang pelatih. Ide Juventus adalah menambahkan sosok berpengalaman ke dalam skuad, yang mampu bergantian di sisi kiri dan memberikan kedalaman lebih besar dalam opsi yang dimiliki.


  • Kondisi yang menguntungkan

    Saat ini, di sisi kiri, Spalletti terutama bisa mengandalkan Andrea Cambiaso, sementara dalam beberapa penampilan terakhir Zeki Celik juga dimainkan sebagai pemain adaptasi, diturunkan sebagai starter tepat di sisi tersebut dalam laga melawan Parma. Kehadiran Tagliafico karena itu akan memungkinkan adanya solusi yang lebih natural untuk peran tersebut dan, yang terpenting, seorang pemain yang terbiasa menghadapi tekanan laga-laga besar.


    Jalur ini juga bisa menjadi menarik dari sudut pandang formula transfer. Tagliafico terikat kontrak dengan Lyon hingga 30 Juni 2027: tenggat yang relatif dekat dan bisa membuka peluang untuk operasi peminjaman, yang mungkin disertai opsi atau kewajiban pembelian permanen. Namun, banyak hal akan bergantung pada kondisi ekonomi kesepakatan itu dan terutama pada kemungkinan pemain yang keluar dari Juventus.





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  • Tergantung pada Cabal

    Tagliafico mengenakan jersey Lyon sejak 2022 dan, selama pengalamannya di Prancis, ia telah mencatatkan 102 penampilan dan 9 gol. Sebuah rekam jejak yang juga dibangun di panggung-panggung besar Eropa dan internasional, yang justru menjadi salah satu elemen daya tarik terbesar bagi Juventus.


    Situasinya, dengan demikian, tetap sangat terkait dengan masa depan Cabal, yang diminati Atalanta. Jika pemain Kolombia itu pergi, Juventus bisa mempercepat langkah untuk Tagliafico, dengan melihat pemain Argentina itu sebagai tambahan berpengalaman untuk melengkapi sisi kiri dan menambah opsi yang tersedia bagi Spalletti.


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