Juventus melirik bursa transfer dalam beberapa jam terakhir untuk melengkapi sisi kiri dan membidik Nicolás Tagliafico. Bek sayap asal Argentina itu adalah profil yang disukai manajemen Juventus dan bisa menjadi opsi konkret pada fase akhir sesi musim panas bursa transfer, terutama jika Juan Cabal meninggalkan Turin.





Kedatangan potensial bek berpengalaman itu akan memiliki logika yang jelas dalam rotasi Luciano Spalletti. Tagliafico, kelahiran 1992, memang akan membawa pengalaman internasional, kepribadian, dan keandalan, karakteristik yang sangat dihargai sang pelatih. Ide Juventus adalah menambahkan sosok berpengalaman ke dalam skuad, yang mampu bergantian di sisi kiri dan memberikan kedalaman lebih besar dalam opsi yang dimiliki.



