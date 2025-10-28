Juventus PECAT Igor Tudor, Del Piero Wanti-Wanti: Tidak Semudah Itu, Lho

Usai Juventus memecat Tudor Senin kemarin, legenda klub Alessandro Del Piero langsung angkat bicara membela mantan rekan setimnya tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan Juve lebih dari sekadar kepelatihan.

“Saya tidak setuju kalau kata ‘kebingungan’ diarahkan ke Igor,” ujar Del Piero. “Saya mengenalnya dengan baik sejak lama, baik sebagai pemain maupun pribadi, saya bahkan berbicara dengannya di Madrid: ini bukan soal kebingungan. Juve bukan punya masalah pelatih, tapi masalah yang lebih kompleks, mengenai bagaimana tim ini dibangun sejak awal musim dan bagaimana hasilnya tercipta.”

“Tim ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih hidup, tidak bermain seburuk itu — mungkin hasil imbang [melawan Lazio] lebih adil. Mereka juga tampil cukup baik di Madrid, tapi masalah muncul di laga melawan Como. Saya tidak yakin pelatih lain pun bisa membawa tim ini juara. Ini persoalan yang lebih luas,” lanjutnya.

“Mereka belum punya 11 pemain inti yang jelas. Bukan karena Tudor tidak mau menetapkannya... tapi karena di luar dua-tiga pemain seperti [Kenan] Yildiz dan [Khephren] Thuram, yang lain kesulitan tampil konsisten. Tidak bisa terus-menerus menyalahkan pelatih. Lihat saja tim-tim terkuat di Italia atau Eropa—semuanya punya 11 pemain inti yang solid.”