Juventus, harga Sorloth lebih mahal: persaingan dari Fenerbahçe, alternatif-alternatifnya

Juventus memiliki pesaing dalam perburuan Alexander Sorloth: yaitu klub Turki, Fenerbahçe. Hal ini dilaporkan oleh Nicolò Schira. Munculnya pesaing dalam perburuan pemain depan asal Norwegia tersebut justru menguntungkan Atlético Madrid, yang kini dapat menaikkan lagi harga yang diminta untuk pemain kelahiran 1995 tersebut.





Perlu diingat bahwa, sebelum pergantian jabatan direktur eksekutif Juventus antara Damien Comolli yang mundur dan Giovanni Carnevali yang baru menjabat, Juventus telah mencapai semacam kesepakatan dengan Sorloth, termasuk percakapan telepon antara sang pemain dan Luciano Spalletti. Dari Comolli, Carnevali mewarisi negosiasi dengan Atlético, di mana kesepakatan masih harus dicapai dan selisih angka masih cukup besar, antara 35 juta yang diminta oleh Colchoneros dan 25 yang ditawarkan oleh La Vecchia Signora. Situasi ini tetap menemui jalan buntu pada posisi-posisi tersebut, meskipun pemain asal Norwegia itu telah mengumumkan kabar terbaru mengenai masa depannya di media sosial sebelum dimulainya Piala Dunia, yang bagi Norwegia dimulai dengan kemenangan 4-1 atas Irak. Demikian pula, di sisi lain, Juve dan Atletico belum menemukan solusi untuk Nico Gonzalez, yang saat ini tampaknya akan kembali ke Turin.



