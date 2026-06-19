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CM grafica Juventus Sorloth
Gianluca Minchiotti

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Juventus, harga Sorloth lebih mahal: persaingan dari Fenerbahçe, alternatif-alternatifnya

Juventus
Atletico Madrid
A. Soerloth
Transfers

Negosiasi antara Juventus dan Atlético Madrid terkait Sorloth semakin rumit

Juventus memiliki pesaing dalam perburuan Alexander Sorloth: yaitu klub Turki, Fenerbahçe. Hal ini dilaporkan oleh Nicolò Schira. Munculnya pesaing dalam perburuan pemain depan asal Norwegia tersebut justru menguntungkan Atlético Madrid, yang kini dapat menaikkan lagi harga yang diminta untuk pemain kelahiran 1995 tersebut.


Perlu diingat bahwa, sebelum pergantian jabatan direktur eksekutif Juventus antara Damien Comolli yang mundur dan Giovanni Carnevali yang baru menjabat, Juventus telah mencapai semacam kesepakatan dengan Sorloth, termasuk percakapan telepon antara sang pemain dan Luciano Spalletti. Dari Comolli, Carnevali mewarisi negosiasi dengan Atlético, di mana kesepakatan masih harus dicapai dan selisih angka masih cukup besar, antara 35 juta yang diminta oleh Colchoneros dan 25 yang ditawarkan oleh La Vecchia Signora. Situasi ini tetap menemui jalan buntu pada posisi-posisi tersebut, meskipun pemain asal Norwegia itu telah mengumumkan kabar terbaru mengenai masa depannya di media sosial sebelum dimulainya Piala Dunia, yang bagi Norwegia dimulai dengan kemenangan 4-1 atas Irak. Demikian pula, di sisi lain, Juve dan Atletico belum menemukan solusi untuk Nico Gonzalez, yang saat ini tampaknya akan kembali ke Turin.


  • ALTERNATIF

    Negosiasi saat ini terhenti, dengan Atlético yang kini bisa menaikkan tuntutannya lebih tinggi lagi, sementara Juventus di bawah Carnevali mungkin kurang antusias dibandingkan Juventus di bawah Comolli terkait kesepakatan ini. Sementara itu, kemungkinan untuk membuka kembali negosiasi dengan Dusan Vlahovic terkait perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni tampaknya sudah benar-benar sirna (tuntutan pemain asal Serbia tersebut terlalu tinggi bagi keuangan Juventus, terlepas dari apakah direktur utamanya adalah Comolli atau Carnevali), Juventus kini mencari alternatif lain dan menjaga beberapa opsi tetap terbuka. Salah satunya mengarah pada kemungkinan kembalinya Randal Kolo Muani, pemain kelahiran 1998 milik Paris Saint-Germain yang dipinjamkan ke Tottenham pada musim 2025-26, sementara nama baru yang muncul dalam beberapa jam terakhir adalah Santiago Castro, pemain Argentina kelahiran 2004 dari Bologna.


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