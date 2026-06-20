Juventus, hak opsi balik untuk Daffara telah resmi

Pernyataan tersebut berlanjut: "Kiper kelahiran 2004 ini, yang bergabung dengan Juventus sejak masih sangat muda, melesat cepat di Akademi Pemuda hingga berhasil mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut di level profesional pada Maret 2023 bersama Next Gen, kemudian menjadi kiper utama tim tersebut dan mencatatkan total 83 penampilan di semua kompetisi.





Setelah beberapa kali dipanggil ke Tim Utama selama musim 2024/25, Daffara kemudian dipinjamkan ke Avellino pada musim yang baru saja berakhir, menunjukkan performa gemilangnya di divisi kedua dan berhasil mendapatkan pemanggilan ke Tim Nasional Italia dalam beberapa pekan terakhir".







