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Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Gudmundsson kembali menjadi incaran: pilihan ketiga setelah Bernardo Silva dan Brahim Diaz

Juventus
A. Gudmundsson
Transfers
Fiorentina

Fiorentina memperkirakan nilai pemain asal Islandia itu sebesar 15 juta euro

Setelah Bernardo Silva, yang setelah mengakhiri petualangan suksesnya di Manchester City kini bergabung dengan Real Madrid, Juventus terus mencari opsi untuk memperkuat lini tengah-depan, dan di antara alternatif yang lebih terjangkau daripada Brahim Diaz, nama Albert Gudmundsson kembali mencuat.


Untuk Brahim Diaz, yang saat ini sedang bertanding di Piala Dunia bersama timnas Maroko dan menjadi salah satu pemain kunci dalam hasil imbang 1-1 pada laga perdana melawan Brasil, negosiasi ini tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh keinginan sang pemain, yang lebih memilih untuk tetap bertahan di Real Madrid dan hanya akan hengkang jika ‘didorong’ oleh klub milik Florentino Perez, serta masalah biaya (diperkirakan setidaknya 35-40 juta).

  • GUDMUNDSSON: BIAYA


    Sedangkan untuk Gudmundsson, proses transfernya mungkin akan lebih mudah. Fiorentina, dengan tujuan yang telah diumumkan untuk mengurangi total gaji, telah memasukkan pemain asal Islandia itu ke dalam daftar pemain yang akan dilepas, dan dalam beberapa pekan terakhir telah menawarkannya kepada beberapa klub Serie A dengan nilai pasar sekitar 15 juta euro.

    • Iklan

  • SPALLETTI MEMUTUSKAN

    Menurut laporan Tuttosport, beredar kabar bahwa pihak manajemen Juventus di Continassa sedang menunggu persetujuan akhir dari Luciano Spalletti, yang ingin mempertimbangkan dengan sangat cermat bagaimana pemain tersebut akan dimasukkan ke dalam skema taktis sebelum memberikan lampu hijau untuk negosiasi. Bagi Spalletti, Gudmundsson merupakan pilihan ketiga, setelah Bernardo Silva dan Brahim Diaz.