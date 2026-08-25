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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus-Grabara: salam perpisahan Szczęsny untuk "kiper terbaik" Polandia

Juventus
W. Szczesny
K. Grabara

Mantan pemain Juventus itu merayakan kedatangan rekan senegaranya ke Juventus

Kamil Grabara langsung jadi sorotan di media sosial Juventus. Kiper asal Polandia itu, yang perekrutannya diumumkan secara resmi hari ini, berbicara di media sosial Juventus: "Halo Juventini! Saya sangat senang meneken kontrak dengan Juventus. Saya tidak sabar untuk bertemu kalian di Allianz Stadium".


Perlu diingat, Grabara asal Polandia punya 'sponsor' penting, yakni mantan kiper Juventus, sekaligus rekan senegaranya, Wojciech Szczęsny. Szczęsny bahkan menyebut Grabara sebagai "kiper terbaik" di Polandia.

  • Setelah pengumuman transfer itu, penjaga gawang baru Juventus tersebut menyampaikan pesan pertamanya kepada para suporter melalui kanal media sosial Juventus, dan Szczęsny sendiri, yang kini di Barcelona, ikut berkomentar untuk menyambut kedatangan Grabara ke Juventus.




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