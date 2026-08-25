Juventus-Grabara: salam perpisahan Szczęsny untuk "kiper terbaik" Polandia

Kamil Grabara langsung jadi sorotan di media sosial Juventus. Kiper asal Polandia itu, yang perekrutannya diumumkan secara resmi hari ini, berbicara di media sosial Juventus: "Halo Juventini! Saya sangat senang meneken kontrak dengan Juventus. Saya tidak sabar untuk bertemu kalian di Allianz Stadium".





Perlu diingat, Grabara asal Polandia punya 'sponsor' penting, yakni mantan kiper Juventus, sekaligus rekan senegaranya, Wojciech Szczęsny. Szczęsny bahkan menyebut Grabara sebagai "kiper terbaik" di Polandia.