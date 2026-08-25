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Grabara WolfsburgGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Grabara resmi: formula dan nilai transfer operasi ini

Juventus
Transfers
K. Grabara
Wolfsburg

Juventus mengumumkan perekrutan kiper baru

Seperti yang tertulis di situs resmi Juventus, "Kamil Grabara adalah kiper baru Juventus dan datang dengan status pinjaman dari Wolfsburg hingga 30 Juni 2027".


Pernyataan itu berlanjut: "Tambahan kekuatan baru di bawah mistar untuk Juventus: kiper yang lahir di Polandia pada Januari 1999 memulai perkembangan karier sepak bolanya di akademi Ruch Chorzow. Pada 2016 ia pindah ke Liverpool, klub tempat ia bermain di level junior sebelum mendapatkan pengalaman pertamanya di level profesional saat dipinjamkan ke Aarhus dan Huddersfield.


Pada Januari 2021 ia bergabung dengan Kopenhagen, periode yang sarat kesuksesan dengan raihan dua gelar liga Denmark dan satu Piala Denmark, sekaligus mencatat debut di Liga Champions. Pada musim panas 2024 ia pindah ke Wolfsburg, klub yang dibelanya saat tampil sebagai pilihan utama dengan mencatatkan 63 penampilan di Bundesliga.


Sebuah petualangan bersama Juventus yang siap dijalani Grabara sebaik mungkin: selamat datang, Kamil!".

  • Angka-angka

    Berikut kondisi ekonomi dari operasi tersebut:


    "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub VfL Wolfsburg untuk mendatangkan, dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2027, hak atas jasa olahraga pemain Kamil Grabara dengan nilai sebesar €0,5 juta, ditambah biaya aksesori sebesar €0,2 juta. Nilai tersebut dapat meningkat, selama durasi kontrak jasa olahraga dengan sang pemain, hingga jumlah yang tidak melebihi €0,3 juta, apabila target olahraga tertentu tercapai. Kesepakatan ini juga mencakup opsi bagi Juventus untuk merekrut secara permanen hak atas jasa olahraga sang pemain. Nilai yang disepakati untuk kemungkinan transfer permanen tersebut adalah €11,5 juta, dibayarkan dalam tiga tahun buku".

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