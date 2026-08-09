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Matias GALARZA-paraguay-202509(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Galarza jadi ide untuk posisi playmaker: siapa dia dan berapa harganya

Juventus
Transfers
M. Galarza

Muncul gelandang baru di antara target transfer Juventus.

Juventus bisa berbicara dengan aksen Amerika Selatan di ruang kendali. Menurut yang diungkapkan Tuttosport, saat ini memang sedang berlangsung evaluasi terhadap salah satu talenta yang muncul dari Piala Dunia terakhir: Matias Galarza, metronom Paraguay. Pemain kelahiran 2002 itu telah ditawarkan kepada manajemen Juventus dalam beberapa hari terakhir: pertimbangannya masih berjalan.


Dari karakteristik permainannya, memang skuad Juventus kekurangan sosok yang mampu menghubungkan dan mengorkestrasi permainan. Itulah sebabnya, menurut harian asal Turin tersebut, Spalletti sedang memikirkannya. Terlebih lagi Massara tahu bahwa ada peluang untuk membawanya ke Italia dengan harga murah, mengingat River bisa melepasnya hanya dengan 6 juta.

  • Jual dulu

    Saat ini prioritasnya adalah hal-hal lain (Lucumi dan kiper utama baru, selain seorang pelapis untuk Kolo Muani), dan untuk menambah gelandang lain, Juventus lebih dulu perlu melepas seseorang di antara Arthur, Koopmeiners, dan Miretti. Jadi, selangkah demi selangkah, meski laga persahabatan melawan Inter kemarin di Australia juga menyoroti bagaimana Juve kekurangan seorang regista di lini tengah.

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  • SIAPA GALARZA

    Gelandang kelahiran 2002, lahir di Asuncion, Paraguay, Galarza adalah milik River Plate, tetapi pada paruh pertama 2026 ia bermain sebagai pemain pinjaman di Atlanta United, di Amerika Serikat. Dibina di akademi Olimpia Asuncion, pada usia 18 tahun ia dijual ke Vasco da Gama, di Brasil, tempat ia bermain dari 2021 hingga 2023, dengan catatan 58 penampilan dan 5 gol (serta sempat dipinjamkan ke Coritiba pada 2022, dengan 11 penampilan). Setelah itu ia pindah ke Argentina, pertama ke Talleres (dari 2023 hingga 2025, 68 pertandingan dan 5 gol) lalu ke River Plate pada 2025 - 14 penampilan dan tanpa gol - sebelum dipinjamkan ke Atlanta (10 pertandingan dan tanpa gol). Bersama tim nasional Paraguay, ia mencatatkan 19 penampilan dan 4 gol.

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