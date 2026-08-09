Juventus bisa berbicara dengan aksen Amerika Selatan di ruang kendali. Menurut yang diungkapkan Tuttosport, saat ini memang sedang berlangsung evaluasi terhadap salah satu talenta yang muncul dari Piala Dunia terakhir: Matias Galarza, metronom Paraguay. Pemain kelahiran 2002 itu telah ditawarkan kepada manajemen Juventus dalam beberapa hari terakhir: pertimbangannya masih berjalan.





Dari karakteristik permainannya, memang skuad Juventus kekurangan sosok yang mampu menghubungkan dan mengorkestrasi permainan. Itulah sebabnya, menurut harian asal Turin tersebut, Spalletti sedang memikirkannya. Terlebih lagi Massara tahu bahwa ada peluang untuk membawanya ke Italia dengan harga murah, mengingat River bisa melepasnya hanya dengan 6 juta.