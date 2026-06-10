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Juventus, Francisco Conceicao mencetak gol bersama Portugal

Juventus
C. Conceicao
Portugal
Portugal vs Nigeria
Nigeria
Friendlies

Penyerang sayap Juventus itu masuk dari bangku cadangan dan menjadi penentu kemenangan dalam laga persahabatan melawan Nigeria.

Portugal mengalahkan Nigeria 2-1 dalam pertandingan persahabatan.


Di Estadio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria, tuan rumah membuka skor melalui mantan pemain Lazio Pedro Neto dari Chelsea pada menit ke-23 berkat umpan dari mantan pemain Milan Diogo Dalot dari Manchester United.


Lima belas menit kemudian, Akor Adams, berkat umpan dari Dele-Bashiru dari Lazio, mencetak gol penyama kedudukan untuk Nigeria.


Di awal babak kedua, pelatih Roberto Martinez memasukkan Joao Cancelo dan Francisco Conceiçao dari bangku cadangan, yang menciptakan peluang gol penentu kemenangan yang dicetak oleh penyerang sayap Juventus tersebut.


  • Portugal berada di Grup K bersama Kolombia, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan yang dilatih oleh Fabio Cannavaro.

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