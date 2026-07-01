Juventus memperoleh 2,5 juta dari kepergian Facundo Gonzalez: bek tersebut telah dibeli kembali oleh Racing Santander, seperti yang diungkapkan oleh Romeo Agresti.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Juventus, Facundo Gonzalez bergabung dengan Racing Santander: berapa banyak yang diterima Bianconeri
Juve, Facundo Gonzalez bergabung dengan Racing Santander: berapa banyak yang diterima Bianconeri
Lahir pada tahun 2003, bek asal Uruguay ini dibeli oleh Juventus pada tahun 2023 seharga 1,75 juta, sebelum kemudian dipinjamkan ke Sampdoria, Feyenoord, dan Racing Santander. Ia belum pernah tampil sekali pun bersama Juventus, namun telah tampil 20 kali bersama Racing, yang kini membeli hak kepemilikannya secara permanen.