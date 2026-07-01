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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Facundo Gonzalez bergabung dengan Racing Santander: berapa banyak yang diterima Bianconeri

Juventus
Transfers
F. Gonzalez

Perusahaan asal Turin tersebut telah menetapkan sebuah transaksi penjualan

Juventus memperoleh 2,5 juta dari kepergian Facundo Gonzalez: bek tersebut telah dibeli kembali oleh Racing Santander, seperti yang diungkapkan oleh Romeo Agresti.



  • Juve, Facundo Gonzalez bergabung dengan Racing Santander: berapa banyak yang diterima Bianconeri

    Lahir pada tahun 2003, bek asal Uruguay ini dibeli oleh Juventus pada tahun 2023 seharga 1,75 juta, sebelum kemudian dipinjamkan ke Sampdoria, Feyenoord, dan Racing Santander. Ia belum pernah tampil sekali pun bersama Juventus, namun telah tampil 20 kali bersama Racing, yang kini membeli hak kepemilikannya secara permanen.

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