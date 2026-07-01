Juventus, Facundo Gonzalez bergabung dengan Racing Santander: berapa banyak yang diterima Bianconeri

Lahir pada tahun 2003, bek asal Uruguay ini dibeli oleh Juventus pada tahun 2023 seharga 1,75 juta, sebelum kemudian dipinjamkan ke Sampdoria, Feyenoord, dan Racing Santander. Ia belum pernah tampil sekali pun bersama Juventus, namun telah tampil 20 kali bersama Racing, yang kini membeli hak kepemilikannya secara permanen.