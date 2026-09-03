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Destiny Onoguekhan ElimoghaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Elimoghale: "Target saya adalah Ballon d'Or"

Juventus
Juventus Next Gen
D. Elimoghale
Serie A

Bicara talenta kelahiran 2009 milik Juventus dan tim nasional Italia U-19

Destiny Elimoghale, talenta kelahiran 2009 dari Juventus Next Gen, bercerita kepada VivoAzzurro: "Saya menargetkan debut di Serie A, saya sedang berusaha memperbaiki beberapa aspek. Sampai belum lama ini saya masih bermain seperti anak-anak, terlalu ringan. Saya mulai memahami bahwa sepak bola level senior lebih keras dan sulit, dan saya sedang berusaha menyesuaikan diri dengan gaya bermain mereka".


Tentang Timnas Italia (ia telah melakoni debut bersama Under-19): "Bagi saya, mengenakan seragam tim nasional adalah sebuah kehormatan, itu mewakili seluruh Italia. Untuk seragam ini Anda harus memberikan segalanya di setiap latihan dan di luar lapangan Anda harus menunjukkan rasa hormat. Pengalaman-pengalaman pertama itu indah, tetapi sulit mengingat kami bermain melawan tim-tim dari luar negeri".


  • "Target? Ballon d'Or"

    Terakhir: "Target saya? Memenangi Ballon d'Or, lalu menata kehidupan keluarga saya, orang tua saya, saudara perempuan saya, dan membuat semua orang bahagia, karena mereka selalu membantu saya dan saya akan melakukan segalanya untuk membuat mereka senang dan bangga kepada saya".

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