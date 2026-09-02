Karl-Heinz Riedle, mantan penyerang Lazio, tim nasional Jerman, dan Borussia Dortmund, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport berbicara tentang kompatriotnya Nick Woltemade, yang datang ke Juventus dengan status pinjaman dari Newcastle: "Dia lebih merupakan nomor sembilan setengah ketimbang penyerang tengah tradisional. Dia memang sangat tinggi, tetapi memiliki kaki yang lembut: tenang saja, dia tahu betul di mana gawang berada. Dia punya karakteristik yang cukup unik. Sulit membandingkannya dengan seorang nomor sembilan Jerman. Sebaliknya, dengan segala perbandingan yang proporsional, dalam beberapa pergerakan dia mengingatkan pada Ibrahimovic muda. Namun, Ibra tetaplah Ibra…".
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Juventus, dengarkan Ridle: "Woltemade adalah penyerang nomor 9 setengah, mengingatkan pada Ibrahimovic muda. Dia bisa mencetak 15 gol"
"Woltemade adalah penyerang yang mobile dan serbabisa, dia juga bisa berangkat dari posisi second striker dan bermain berduet dengan Kolo Muani dalam semacam formasi 4-4-2 - lanjut Ridle -. Jika dia merasakan kepercayaan dari Spalletti, dia akan mencetak gol dua digit: mungkin sekitar 15 gol".
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