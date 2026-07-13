Juventus: dari Di Gregorio hingga Openda dan David, skuad yang akan dijual. Target: lebih dari 100 juta

Pemain inti musim lalu, Michele Di Gregorio, akan hengkang, meskipun kontraknya baru akan berakhir pada 2029. Pemain yang sebelumnya membela Monza ini dua tahun lalu dibeli dengan biaya 4,5 juta euro untuk status pinjaman, 13,5 juta euro untuk kewajiban pembelian permanen, ditambah 2 juta euro sebagai bonus. Agennya beberapa hari terakhir ini menyerang Juventus, menuntut rasa hormat: “Pihak manajemen Prancis menghabiskan 130 juta untuk 3 penyerang yang tidak layak diturunkan. Untuk menutupi pengeluaran gila-gilaan itu, mereka melimpahkan seluruh kegagalan musim ini kepada kiper yang dibeli oleh manajemen sebelumnya, yaitu direktur olahraga Cristiano Giuntoli, sebagai kiper terbaik Serie A pada usia 26 tahun. Di Gregorio memiliki kontrak 3 tahun dengan Juventus, ia akan mengikuti pemusatan latihan dan selama bursa transfer kami akan melihat peluang yang ada. Ia masuk dalam daftar pendek beberapa klub Eropa, kami tidak terburu-buru. Kami menuntut rasa hormat bagi mereka yang selalu siap bertanding, bahkan ketika akan lebih mudah duduk di bangku cadangan sambil mengobrol..."



