Menjual sebelum membeli. Juventus tidak punya pilihan lain; klub ini harus mengelola penjualan pemain dengan baik agar dapat mendatangkan pemain berkualitas yang mampu meningkatkan level skuad. Direktur Utama dan Direktur Jenderal baru, Giovanni Carnevali, harus membuktikan kemampuannya dalam menangani penjualan pemain, yang sangat penting bagi keseimbangan keuangan dan untuk memastikan masa depan sebagai klub papan atas. Untuk kesembilan kalinya berturut-turut — faktanya — laporan keuangan Juventus berada di zona merah; laporan keuangan berikutnya diperkirakan akan mencatat kerugian sekitar 63 juta euro, lebih tinggi dari 58 juta euro pada tahun buku sebelumnya. Siapa saja pemain Juventus yang akan dilepas: berikut susunan pemain yang tidak lagi masuk dalam rencana klub, ditata dalam formasi ambisius 4-2-3-1. Tujuannya? Mengumpulkan lebih dari 100 juta.
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Juventus: dari Di Gregorio hingga Openda dan David, skuad yang akan dijual. Target: lebih dari 100 juta
PENJAGA GAWANG: DI GREGORIO
Pemain inti musim lalu, Michele Di Gregorio, akan hengkang, meskipun kontraknya baru akan berakhir pada 2029. Pemain yang sebelumnya membela Monza ini dua tahun lalu dibeli dengan biaya 4,5 juta euro untuk status pinjaman, 13,5 juta euro untuk kewajiban pembelian permanen, ditambah 2 juta euro sebagai bonus. Agennya beberapa hari terakhir ini menyerang Juventus, menuntut rasa hormat: “Pihak manajemen Prancis menghabiskan 130 juta untuk 3 penyerang yang tidak layak diturunkan. Untuk menutupi pengeluaran gila-gilaan itu, mereka melimpahkan seluruh kegagalan musim ini kepada kiper yang dibeli oleh manajemen sebelumnya, yaitu direktur olahraga Cristiano Giuntoli, sebagai kiper terbaik Serie A pada usia 26 tahun. Di Gregorio memiliki kontrak 3 tahun dengan Juventus, ia akan mengikuti pemusatan latihan dan selama bursa transfer kami akan melihat peluang yang ada. Ia masuk dalam daftar pendek beberapa klub Eropa, kami tidak terburu-buru. Kami menuntut rasa hormat bagi mereka yang selalu siap bertanding, bahkan ketika akan lebih mudah duduk di bangku cadangan sambil mengobrol..."
PEMBELA SAYAP KANAN: JOAO MARIO
Bek kanan kelahiran tahun 2000 ini, yang baru saja kembali dari masa peminjaman selama enam bulan di Bologna, sedang ditawarkan ke klub lain. Setahun yang lalu, Juventus membelinya dari Porto seharga 16 juta euro dalam kesepakatan yang membawa Alberto Costa ke Portugal dengan imbalan 12 juta euro. Kontraknya akan berakhir pada tahun 2030, dan ia telah tampil dalam 13 pertandingan bersama Bianconeri.
PUSAT PERTAHANAN: RUGANI
Pemain berusia 31 tahun itu, yang terikat kontrak dengan Juventus hingga 2028, tidak dibeli secara permanen oleh Fiorentina (kewajiban pembelian tidak berlaku karena selisih waktu 45 menit).
Setelah serangkaian masa peminjaman (Rennes, Cagliari, Ajax, Fiorentina), ia mungkin akan hengkang secara permanen. Keputusan akhir ada di tangan Spalletti.
PUSAT PERTAHANAN: KUCING
Bagi Spalletti, mantan pemain Frosinone ini berada di urutan terbawah dalam daftar prioritasnya. Tahun lalu, ia mencetak 4 gol di liga dan kompetisi piala (total 28 penampilan), namun tidak pernah dianggap sebagai pilihan utama. Kontraknya berakhir pada tahun 2030, dan ia sangat diminati oleh Napoli asuhan Allegri.
BEK KIRI: CABAL
Cedera-cedera telah menghambat karier pemain asal Kolombia ini bersama Juventus (tahun lalu ia hanya bermain selama 512 menit). Kondisi fisiknya yang rentan menjadi masalah bagi Juventus, yang kini sedang mencari klub baru untuknya. Kontraknya akan berakhir pada tahun 2029.
GELANDANG: DOUGLAS LUIZ
Pemain kelahiran 1998 ini kontraknya akan berakhir pada 2029 dan saat ini sedang dalam proses hengkang. Meskipun telah tampil sebanyak 34 kali (14 kali bersama Forest dan 20 kali bersama Villans) di Premier League, Liga Europa, Piala FA, dan Piala Carabao dengan catatan 1 gol dan 2 assist, ia belum ditebus oleh salah satu dari kedua klub tersebut. Padahal harganya hanya "25 juta".
GELANDANG: ARTHUR
Pemain lain yang akan hengkang adalah Arthur, yang masih memiliki sisa kontrak satu tahun bersama Juventus. Dipinjamkan ke Gremio pada 26 Agustus 2025 lalu, gelandang mantan pemain Barcelona ini musim ini "hanya" mencatatkan 23 penampilan dengan 1 gol dan 2 assist di Brasileirao, Kejuaraan Gaucho, Copa Sudamericana, dan Copa do Brasil, namun ia mengalami dua cedera otot serius yang memengaruhi konsistensinya meskipun ia menjabat sebagai kapten.
PEMAIN SAYAP KANAN: ZHEGROVA
Di Juventus, yang paling diingat darinya adalah gol yang gagal dicetak saat melawan Galatasaray: musim sang mantan pemain Lille ini berjalan naik-turun, dengan 27 penampilan dan 0 gol. Setahun yang lalu, ia dibeli seharga 14,3 juta ditambah 1,2 juta euro biaya tambahan (dan 3 juta euro bonus). Targetnya adalah mendapatkan jumlah yang sama.
PEMAIN SAYAP: DAVID
Jonathan David, yang bergabung tahun lalu secara gratis setelah bermain di Lille, seharusnya menjadi rekrutan yang menyelesaikan masalah posisi penyerang tengah. Catatannya tidak sepenuhnya buruk, dengan 8 gol dalam 46 pertandingan, namun pemain asal Kanada itu tidak pernah terlihat sebagai pilihan yang pasti. Ia bukanlah pemimpin lini serang yang sangat dinantikan. Ia ingin tetap bertahan, namun Juventus punya rencana lain.
PEMAIN SERANG SAYAP KIRI: OPENDA
Pemain asal Belgia ini menjadi kekecewaan terbesar musim lalu, dengan hanya mencetak 2 gol (melawan Roma di liga, dan Bodo/Glimt di Liga Champions). Datang di detik-detik terakhir bursa transfer, ia menghabiskan biaya sebesar 44 juta euro, termasuk biaya pinjaman dan opsi pembelian. Sulit baginya untuk dijual dengan harga tinggi; kemungkinan besar ia akan dipinjamkan dengan opsi pembelian, meskipun Juventus, hingga saat ini, hanya mempertimbangkan opsi pembelian wajib.
PENYERANG TENGAH: MILIK
Di Torino, karena cedera, ia hampir tak lebih dari sekadar turis. Musim lalu, ia hanya bermain selama 34 menit. Kontraknya akan berakhir dalam satu tahun lagi, dan kemungkinan besar kontraknya akan diputus.
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