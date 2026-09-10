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SAMUELE INACIO BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus dan Inter: Derby d'Italia di bursa transfer untuk Samuele Inacio

Juventus
Inter
Borussia Dortmund
S. Inacio
Transfers
AC Milan
Atalanta
Serie A

Talenta Italia milik Borussia Dortmund itu adalah tambahan ideal untuk strategi masa depan kedua klub.

Inter dan Juventus memilih menyiapkan dua strategi yang sangat mirip untuk masa depan masing-masing yang, mau tak mau, akan membuat mereka saling berhadapan secara terbuka di bursa transfer.

Kedua klub, selain merencanakan rekrutan penting untuk memperkuat skuad masing-masing, juga sudah memperhitungkan kebutuhan untuk menambah jumlah pemain "buatan Italia" dan sudah mulai saling sikut, saling membalas langkah, untuk beberapa talenta yang bisa menjadi masa depan. Dan di antara mereka, tentu ada Samuele Inacio.


  • Dikunci oleh Borussia Dortmund

    Samuele Inacio bukan lagi nama baru di sepak bola Italia. Talenta muda kelahiran 2008 ini, putra Inacio Pià - penyerang yang pernah membela Napoli, Catania, dan Atalanta - memang melejit dalam dua tahun terakhir hingga juga menjalani debut bersama tim nasional senior Italia dalam laga-laga uji coba yang kini sudah terkenal, dipimpin pelatih interim Silvio Baldini.

    Tumbuh di akademi Atalanta, pada usia 16 tahun ia direkrut dengan harga murah oleh Borussia Dortmund yang membawanya ke Jerman dengan proyek pengembangan yang cepat dan ambisius hingga ke tim utama. Tahun lalu ia menjalani debut di tim utama dan mencetak gol pertamanya di Bundesliga yang membuat klub Jerman itu mengikatnya dengan kontrak baru hingga 30 Juni 2029.

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  • Juventus bergerak

    Musim ini Samuele memulai musim tanpa rasa takut dan dengan keinginan untuk menambah menit bermain serta pengalaman. Namun, awal musim justru membuatnya hanya mengoleksi 3 menit bermain di Bundesliga, dan pergantian agen pada musim panas membuat agensinya mulai mendengarkan rumor serta pendekatan dari Italia yang untuknya memang tidak pernah berhenti.

    Pihak yang bergerak secara konkret dalam beberapa hari ini, menurut Tuttosport, adalah Juventus yang dengan memanfaatkan perantaraan yang dilakukan Edoardo Crnjar untuk membawa kembali Randal Kolo Muani ke Juventus, juga meminta informasi kepada sang agen mengenai klien barunya, Inacio. Ada keterbukaan untuk transfer dan gagasan yang jelas, meski masih belum ada negosiasi yang sesungguhnya.

  • ADA JUGA INTER

    Meski setahun lalu Milan yang mencoba melakukan pendekatan serius, kini rival paling ngotot untuk mendapatkan penyerang Italia itu pada kenyataannya adalah Inter yang, lewat kerja Dario Baccin, harus berusaha memperpanjang daftar pemain muda dan pemain Italia untuk dimasukkan ke dalam skuad.

    Pada musim panas lalu sebenarnya mantan direktur olahraga Piero Ausilio yang sempat mencoba melakukan pendekatan, tetapi Dortmund menolak setiap permintaan yang datang dari bursa transfer untuknya. Ide Inter adalah mendatangkan dari bursa transfer seorang penyerang kedua dengan kualitas dalam situasi satu lawan satu, sebisa mungkin muda dan berkebangsaan Italia, dan upaya pada musim panas itu akan segera dicoba lagi juga oleh direktur olahraga baru untuk musim depan.

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