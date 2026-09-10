Juventus dan Inter: Derby d'Italia di bursa transfer untuk Samuele Inacio

Inter dan Juventus memilih menyiapkan dua strategi yang sangat mirip untuk masa depan masing-masing yang, mau tak mau, akan membuat mereka saling berhadapan secara terbuka di bursa transfer.

Kedua klub, selain merencanakan rekrutan penting untuk memperkuat skuad masing-masing, juga sudah memperhitungkan kebutuhan untuk menambah jumlah pemain "buatan Italia" dan sudah mulai saling sikut, saling membalas langkah, untuk beberapa talenta yang bisa menjadi masa depan. Dan di antara mereka, tentu ada Samuele Inacio.



