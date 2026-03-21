CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Juventus, daftar pemain yang dipanggil: Vlahovic masuk! Keputusan mengenai Zhegrova

Daftar pemain yang dipanggil Juventus untuk pertandingan malam ini melawan Sassuolo

Dusan Vlahovic telah dipanggil oleh Luciano Spalletti untuk pertandingan malam ini di Allianz Stadium antara Juventus dan Sassuolo, laga yang merupakan bagian dari pekan ke-30 Serie A dan dijadwalkan pada pukul 20.45.


Semua perhatian tertuju pada Dusan Vlahovic yang merasakan sedikit nyeri saat sesi latihan terakhir kemarin dan pagi ini menjalani tes penentu untuk mengetahui apakah ia bisa dipanggil atau tidak. Pemain asal Serbia kelahiran tahun 2000 ini kembali masuk dalam skuad Bianconeri setelah lebih dari 100 hari absen: ia tidak bermain dalam pertandingan melawan Cagliari pada 29 November lalu.


Penyerang nomor 9 Juventus, yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni dan tengah menjalani negosiasi perpanjangan kontrak yang sangat rumit (namun juga mempertimbangkan tawaran lain), kembali tersedia bagi Spalletti, dengan catatan musim ini sejauh ini 17 penampilan, 6 gol, 2 assist, dan 874 menit bermain.



  • THURAM TERMASUK DALAM DAFTAR

    Khephren Thuram juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, padahal ia harus keluar pada awal babak kedua karena cedera pergelangan kaki dalam pertandingan terakhir Juventus, yaitu saat menang di kandang Udinese pekan lalu.

  • ZHEGROVA HADIR

    Edon Zhegrova juga turut hadir, yang beberapa jam terakhir ini mengalami kelelahan otot. Zhegrova mengalami masalah fisik dalam beberapa jam terakhir, yaitu kelelahan otot. Kondisinya masih terus dipantau secara ketat oleh staf medis Juventus. Setelah menjalani beban latihan yang intens dalam beberapa hari terakhir, pemain tersebut menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang mengharuskan kehati-hatian ekstra.


    Tim medis merekomendasikan kehati-hatian untuk menghindari risiko cedera, yang dapat mengakibatkan absen lebih lama dari yang diperkirakan. Luciano Spalletti memasukkannya ke dalam daftar pemain yang dipanggil, namun terus memantau situasinya dengan cermat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Zhegrova setidaknya dapat duduk di bangku cadangan. Keputusan akhir akan diambil menjelang pertandingan.


  • DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Berikut ini daftar pemain yang dipanggil Juventus untuk pertandingan malam ini melawan Sassuolo:


