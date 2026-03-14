Juventus, daftar pemain yang dipanggil untuk laga di Udine: Vlahovic absen, Milik masuk

Juventus akan bertandang ke Friuli untuk menghadapi Udinese malam ini. Pertandingan ini merupakan laga pekan ke-29 liga dan akan digelar pada pukul 20.45.

Berikut adalah daftar pemain yang tersedia bagi Luciano Spalletti. Seperti yang telah diumumkan kemarin, Dusan Vlahovic tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, karena ia belum pulih sepenuhnya dan diperkirakan akan kembali tersedia mulai pertandingan berikutnya, yaitu pada pekan ke-30 saat Juventus menjamu Sassuolo di kandang.

Sebaliknya, Arek Milik dipanggil, yang musim ini baru dipanggil dua kali (dan kedua kali itu duduk di bangku cadangan): pada 20 dan 27 Desember masing-masing untuk pertandingan Juventus vs Roma dan Pisa vs Juventus.