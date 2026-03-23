Juventus, daftar pemain yang dipanggil ke tim nasional dan jadwal pertandingan

BELGIA (Lois Openda) - Dua laga persahabatan bagi Belgia yang telah lolos ke Piala Dunia, yang akan menghadapi Amerika Serikat di Atlanta dan Meksiko di Chicago





BRASIL (Gleison Bremer) - Dua pertandingan persahabatan bagi timnas Brasil yang dilatih Carlo Ancelotti melawan Prancis dan Kroasia





KANADA (Jonathan David) - Dua pertandingan persahabatan melawan Islandia dan Tunisia





KOLOMBIA (Juan Cabal) - Kroasia dan Prancis adalah lawan yang akan dihadapi dalam pertandingan persahabatan oleh tim nasional Amerika Selatan ini





PRANCIS (Pierre Kalulu) - Brasil dan Kolombia adalah lawan dalam pertandingan persahabatan yang akan dihadapi tim Prancis yang sudah lolos ke Piala Dunia





ITALIA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) - Babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 bagi tim Azzurri, yang akan menghadapi Irlandia Utara dan, jika menang, melawan pemenang antara Wales dan Bosnia





KOSOVO (Edon Zhegrova) - Pertandingan besar kualifikasi Piala Dunia 2026, pertama melawan Slovakia dan kemudian, jika lolos, melawan pemenang antara Turki dan Rumania





MONTENEGRO U21 (Vasilije Adzic) - Pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa U-21 melawan rekan-rekan sebaya dari Swedia dan Polandia





BELANDA (Teun Koopmeiners) - Dua pertandingan persahabatan juga untuk Belanda, melawan Norwegia dan Ekuador





PORTUGAL (Francisco Conceicao) - Pertandingan persahabatan juga bagi tim Portugal melawan Meksiko dan Amerika Serikat





SERBIA (Filip Kostic) - Dua pertandingan persahabatan bagi Serbia yang gagal lolos ke Piala Dunia: melawan Spanyol dan Afrika Selatan





TURKI (Kenan Yildiz) - Tim Turki asuhan Yildiz juga memburu tiket ke Piala Dunia: pertama melawan Rumania dan kemudian, jika menang, pertandingan melawan pemenang antara Slovakia dan Kosovo





AS (Weston McKennie) - Dua pertandingan persahabatan melawan Belgia dan Portugal







