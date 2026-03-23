Yildiz Conceicao JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, daftar pemain yang dipanggil ke tim nasional dan jadwal pertandingan

Para pemain Juventus yang dipanggil untuk bertanding bersama tim nasional dalam beberapa hari ke depan

Seperti yang tertera di situs resmi Juventus, ada 15 pemain Bianconeri yang mulai hari ini bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional masing-masing; sebagian di antaranya akan menghadapi laga-laga penentu terakhir untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada Juni mendatang, sementara yang lain akan bertanding dalam laga persahabatan.


Berikut ini daftar pemain dan jadwal pertandingan yang akan digelar.


  • PEMAIN BIANCONERI YANG DIPANGGIL KE TIM NASIONAL

    BELGIA (Lois Openda) - Dua laga persahabatan bagi Belgia yang telah lolos ke Piala Dunia, yang akan menghadapi Amerika Serikat di Atlanta dan Meksiko di Chicago


    BRASIL (Gleison Bremer) - Dua pertandingan persahabatan bagi timnas Brasil yang dilatih Carlo Ancelotti melawan Prancis dan Kroasia


    KANADA (Jonathan David) - Dua pertandingan persahabatan melawan Islandia dan Tunisia


    KOLOMBIA (Juan Cabal) - Kroasia dan Prancis adalah lawan yang akan dihadapi dalam pertandingan persahabatan oleh tim nasional Amerika Selatan ini


    PRANCIS (Pierre Kalulu) - Brasil dan Kolombia adalah lawan dalam pertandingan persahabatan yang akan dihadapi tim Prancis yang sudah lolos ke Piala Dunia


    ITALIA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) - Babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 bagi tim Azzurri, yang akan menghadapi Irlandia Utara dan, jika menang, melawan pemenang antara Wales dan Bosnia


    KOSOVO (Edon Zhegrova) - Pertandingan besar kualifikasi Piala Dunia 2026, pertama melawan Slovakia dan kemudian, jika lolos, melawan pemenang antara Turki dan Rumania


    MONTENEGRO U21 (Vasilije Adzic) - Pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa U-21 melawan rekan-rekan sebaya dari Swedia dan Polandia


    BELANDA (Teun Koopmeiners) - Dua pertandingan persahabatan juga untuk Belanda, melawan Norwegia dan Ekuador


    PORTUGAL (Francisco Conceicao) - Pertandingan persahabatan juga bagi tim Portugal melawan Meksiko dan Amerika Serikat


    SERBIA (Filip Kostic) - Dua pertandingan persahabatan bagi Serbia yang gagal lolos ke Piala Dunia: melawan Spanyol dan Afrika Selatan


    TURKI (Kenan Yildiz) - Tim Turki asuhan Yildiz juga memburu tiket ke Piala Dunia: pertama melawan Rumania dan kemudian, jika menang, pertandingan melawan pemenang antara Slovakia dan Kosovo


    AS (Weston McKennie) - Dua pertandingan persahabatan melawan Belgia dan Portugal



