Dusan Vlahovic telah dipanggil oleh Luciano Spalletti untuk pertandingan malam ini di Allianz Stadium antara Juventus dan Sassuolo, laga yang merupakan bagian dari pekan ke-30 Serie A dan dijadwalkan pada pukul 20.45.





Semua perhatian tertuju pada Dusan Vlahovic yang merasakan sedikit nyeri saat sesi latihan terakhir kemarin dan pagi ini menjalani tes penentu untuk mengetahui apakah ia bisa dipanggil atau tidak. Pemain asal Serbia kelahiran tahun 2000 ini kembali masuk dalam skuad Bianconeri setelah lebih dari 100 hari absen: ia tidak bermain dalam pertandingan melawan Cagliari pada 29 November lalu.





Penyerang nomor 9 Juventus, yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni dan tengah menjalani negosiasi perpanjangan kontrak yang sangat rumit (namun juga mempertimbangkan tawaran lain), kembali tersedia bagi Spalletti, dengan catatan musim ini sejauh ini 17 penampilan, 6 gol, 2 assist, dan 874 menit bermain.







