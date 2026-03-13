Francisco Conceicao, pemain sayap penyerang Juventus, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan liga yang akan digelar besok malam, saat Si Nyonya Tua bertandang ke Friuli, markas Udinese."Kebersamaan yang kami miliki adalah dasar dari segalanya, tanpa itu akan sulit," kata pemain asal Portugal itu. "Kami sudah membuktikan kebersamaan ini berkali-kali dan dari situ kami bisa memenangkan pertandingan-pertandingan yang tersisa, dan itulah yang harus kami lakukan."
Juventus, Conceicao: "Semua orang pasti menginginkan Bernardo Silva. Kami lebih kuat dari Roma dan Como"
RINCIAN
"Sepanjang minggu ini kami berlatih segala hal, dan kami semua harus meningkatkan kemampuan masing-masing, dan itulah yang telah kami lakukan. Kami memiliki sedikit lebih banyak waktu dan kami fokus pada detail-detail yang menurut pelatih perlu kami perbaiki."
UDINESE
"Udinese adalah tim yang kuat, dan di kandang sendiri mereka bahkan lebih tangguh lagi. Kami tahu mereka sangat kuat di lini depan dan merupakan tim yang tangguh, tapi kami akan bertandang ke Udine untuk meraih kemenangan."
BERNARDO SILVA
"Saya mengenal Bernardo dengan sangat baik, saya tahu dia pemain yang sangat hebat, tapi saya belum membicarakan hal ini dengannya. Saya tidak tahu apakah Juventus ingin membelinya atau tidak, tapi jika dia bertanya kepada saya, saya akan mengatakan bahwa Juventus adalah klub besar, bahwa di sini kita harus menang, dan semua tim di dunia pasti ingin memiliki Bernardo dalam skuad mereka."
VLAHOVIC
"Dusan sangat tangguh, dan tim sangat merindukannya, sama seperti para pemain lain yang sedang absen. Kondisinya semakin membaik, dan kami berharap dia bisa pulih sepenuhnya dari cedera."
SPALLETTI
"Pelatih telah memberikan banyak hal kepada kami, kami bermain dengan sangat baik, kami memiliki kualitas untuk tampil lebih baik lagi dan kami harus membuktikannya. Terlihat bahwa tim ini bermain dengan gembira, bermain dengan baik, kami berusaha menguasai jalannya pertandingan dan hal ini disukai oleh semua pemain, terutama para penyerang. Kami menciptakan banyak peluang, namun kami harus berbuat lebih banyak dan terus bekerja keras untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan."
KUALIFIKASI LIGA CHAMPIONS
"Saya memilih Juventus; siapa pun yang tersingkir, saya tidak peduli. Yang penting bagi saya adalah kita ada di sana, dan kita bekerja keras untuk itu. Kita tahu bahwa kita memiliki kualitas untuk berada di sana; kita harus bekerja keras dan besok kita harus tampil di sana serta memenangkan pertandingan. Kita harus tetap berada di papan atas karena kita memiliki kualitas untuk berada di sana."
TERLALU BANYAK DIKRITIK
"Hal itu membuat saya berkembang karena jika Anda bermain sepak bola dan membela Juventus, kritik adalah hal yang biasa; Anda harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Saya berusaha berkembang melalui kritik; ketika orang mengatakan saya bermain bagus, saya merasa sudah menemukan keseimbangan. Itu bukan masalah bagi saya; setiap hari saya berusaha bermain lebih baik dan membantu tim dengan mencetak gol, memberikan assist, tetapi juga saat bertahan—ketika saya menguasai bola di sepertiga akhir lapangan, saya selalu dikawal oleh dua pemain lawan, sehingga ada rekan setim yang bisa bebas. Saya tahu gol dan assist itu penting, tapi ada banyak hal penting bagi tim yang mungkin tidak terlihat."
JUVE LEBIH BAIK DARI COMO DAN ROMA
"Menurut saya, kami lebih kuat; kami harus membuktikannya dalam beberapa pertandingan terakhir ini, dan kami memang sudah menunjukkannya belakangan ini. Kami harus menjaga konsistensi ini untuk membuktikan bahwa kami layak berada di sana."