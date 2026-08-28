Tentang liga: "Di Italia ada Inter yang memiliki keunggulan besar atas semua tim lain. Tim kami sedang membaik, masih akan ada beberapa perubahan dalam beberapa hari terakhir, Luciano memulai sejak awal dan itu adalah sebuah keuntungan. Kami fokus pada diri sendiri, kami sedikit kurang beruntung dengan Yildiz, sebuah kehilangan besar, yang bagaimanapun akan memberi kesempatan kepada yang lain untuk menunjukkan diri".





Tentang Yildiz: "Situasinya jelas, lalu nanti akan ada buletin medis. Dia harus menjalani operasi dan akan menepi selama beberapa bulan, tetapi ini bukan cedera yang menutup sesuatu bagi kariernya, ini bukan cedera ligamen krusiat atau tendon. Dia akan kembali 100%".





Kondisi tim: "Setelah tahun-tahun yang negatif, sulit untuk memiliki rasa percaya diri. Kami menambahkan kepribadian dan soliditas, hal-hal yang tahun lalu kurang dan yang menjadi bagian dari penyebab kegagalan lolos ke Liga Champions. Tahun ini kami punya tim yang lebih kuat, solid, berisi, dan dengan pelatih yang memulai sejak awal. Di Frosinone kami memainkan 60 menit yang bagus, lalu kami menderita tetapi kami membawa pulang kemenangan penting".







