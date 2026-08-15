Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
cm grafica brozovic inter
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus, bukan hanya Kessie: Brozovic juga ditawarkan dengan status bebas transfer

Juventus
F. Kessie
M. Brozovic
Transfers
Inter
AC Milan

Mantan gelandang Inter itu kini tanpa klub setelah berakhirnya pengalamannya di Arab Saudi.

Marcelo Brozovic ingin menutup pengalamannya di Arab Saudi dengan gemilang. Gelandang Kroasia itu, setelah lama berkarier di Inter, meninggalkan klub tersebut pada musim panas 2023 untuk pindah ke Al Nassr milik Cristiano Ronaldo di Saudi Pro League. Setelah memenangkan gelar pada akhir musim lalu dengan mengalahkan mantan pelatihnya Simone Inzaghi, playmaker kelahiran 1992 itu kini berstatus bebas transfer dan tanpa kontrak, serta secara resmi sedang mencari tim baru.


Agensinya dalam beberapa hari terakhir sedang berusaha membuka jalur komunikasi langsung dengan Juventus dan dalam kontak tersebut kemungkinan untuk membawanya kembali ke Italia juga telah dibahas.

  • KONTAK-KONTAK

    Menurut laporan La Stampa, dalam beberapa hari terakhir Epic Sports milik Ali Barat sedang berupaya menjalin hubungan dengan CEO Carnevali bukan hanya untuk memahami masa depan Lloyd Kelly setelah kedatangan John Lucumì, tetapi juga untuk menawarkan Noah Atubolu sebagai alternatif di posisi penjaga gawang, dengan kontraknya di Freiburg akan habis dalam satu tahun. Dalam kontak tersebut, Marcelo Brozovic juga ditawarkan kepada Juventus yang, seperti disebutkan, saat ini berstatus bebas transfer dan bebas menandatangani kontrak dengan klub mana pun.

    • Iklan

  • Bukan cuma Kessie, tetapi juga perlu menjual

    Sudah sejak lama Juventus juga ditawari satu lagi pemain bebas transfer, yakni mantan pemain Serie A dan eks Arab Saudi lainnya, Franck Kessie, yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Al-Ahli berakhir. Gelandang Pantai Gading eks AC Milan itu dengan senang hati akan datang ke Turin, tetapi Juventus di sektor tersebut memiliki kelebihan pemain dan tidak bisa serta tidak ingin berinvestasi sebelum setidaknya satu di antara Arthur, Miretti, dan Koopmeiners hengkang.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google