Juventus, bukan hanya Kessie: Brozovic juga ditawarkan dengan status bebas transfer

Marcelo Brozovic ingin menutup pengalamannya di Arab Saudi dengan gemilang. Gelandang Kroasia itu, setelah lama berkarier di Inter, meninggalkan klub tersebut pada musim panas 2023 untuk pindah ke Al Nassr milik Cristiano Ronaldo di Saudi Pro League. Setelah memenangkan gelar pada akhir musim lalu dengan mengalahkan mantan pelatihnya Simone Inzaghi, playmaker kelahiran 1992 itu kini berstatus bebas transfer dan tanpa kontrak, serta secara resmi sedang mencari tim baru.





Agensinya dalam beberapa hari terakhir sedang berusaha membuka jalur komunikasi langsung dengan Juventus dan dalam kontak tersebut kemungkinan untuk membawanya kembali ke Italia juga telah dibahas.