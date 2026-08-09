Juventus terus mengejar Jhon Lucumì, tetapi negosiasi dengan Bologna tetap rumit. Klub rossoblù itu menilai sang bek setidaknya 20 juta euro dan, untuk menurunkan porsi uang tunai, menurut Gazzetta.itmembuka kemungkinan memasukkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan: Bologna, lapor edisi online harian tersebut, meminta Teun Koopmeiners.





Di balik sikap keras Bologna ada alasan yang sangat jelas: klub asal Emilia itu harus memberikan 20% dari penjualan Lucumì di masa depan kepada Genk. Karena itu, mereka tidak bisa terlalu menurunkan harga sang bek tanpa berisiko merugi secara finansial. Klub juga ingin menepati janji yang dibuat kepada sang pemain, yang telah menerima untuk bertahan satu musim lagi sebagai imbalan atas kemungkinan memilih tujuan berikutnya.