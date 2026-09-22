Beberapa jam penentuan untuk penjaga gawang baru Juventus. Seperti ditulis Tuttosport hari ini, paling lambat besok Juventus akan memutuskan apakah akan menambah seorang nomor 12 baru ke dalam skuad, sebagai alternatif bagi kiper utama Guglielmo Vicario. Cedera lutut serius yang menimpa Grabara, yang absen sepanjang musim, membuka ruang untuk pertimbangan penting, Spalletti dan klub tidak ingin berada dalam kondisi tidak siap, mereka tahu bahwa Pinsoglio, yang telah memainkan 6 pertandingan dalam 9 tahun, tidak bisa menjadi satu-satunya pelapis bagi eks Tottenham dan Empoli itu. Arahan yang datang dari atas sudah jelas, dibutuhkan profil berpengalaman, dengan biaya rendah. Sosok yang sudah teruji, yang bisa membuat tidur nyenyak jika dibutuhkan.