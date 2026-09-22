Beberapa jam penentuan untuk penjaga gawang baru Juventus. Seperti ditulis Tuttosport hari ini, paling lambat besok Juventus akan memutuskan apakah akan menambah seorang nomor 12 baru ke dalam skuad, sebagai alternatif bagi kiper utama Guglielmo Vicario. Cedera lutut serius yang menimpa Grabara, yang absen sepanjang musim, membuka ruang untuk pertimbangan penting, Spalletti dan klub tidak ingin berada dalam kondisi tidak siap, mereka tahu bahwa Pinsoglio, yang telah memainkan 6 pertandingan dalam 9 tahun, tidak bisa menjadi satu-satunya pelapis bagi eks Tottenham dan Empoli itu. Arahan yang datang dari atas sudah jelas, dibutuhkan profil berpengalaman, dengan biaya rendah. Sosok yang sudah teruji, yang bisa membuat tidur nyenyak jika dibutuhkan.
Juventus, besok paling lambat putuskan kiper: Neto di posisi terdepan
Neto jadi pilihan utama
Profil yang untuk saat ini berada di posisi terdepan adalahNeto, kiper Brasil berusia 37 tahun, tanpa kontrak setelah pengalamannya bersama Botafogo. Pernah menjadi pelapis Gigi Buffon di Juventus, antara 2015 dan 2017, dalam kariernya ia juga pernah membela Atletico Paranaense, Fiorentina, Valencia, Barcelona, Bournemouth, dan Arsenal. Di Turin ia memenangi dua gelar liga, dua Coppa Italia, dan satu Piala Super Italia. Neto tampaknya membuat semua pihak sepakat: ia cocok bagi Carnevali, Massara, dan Ottolini serta sekaligus mendapat pandangan positif dari Spalletti, yang menginginkan sosok andal jika terjadi masalah pada Vicario (dalam dua tahun terakhir ia menjalani operasi hernia dan mengalami cedera pergelangan kaki).
Alternatifnya
Neto bukan satu-satunya nama yang dipertimbangkan Juventus. Dalam beberapa hari terakhir, sepuluh pemain telah ditawarkan. Di antara mereka menonjol Cragno, Gomis, dan Cillessen, juga Bruno Varela dan Sergio Rico, yang terakhir dinilai dengan saksama. Begitu pula dengan Adam Stejskal, kelahiran 2002, yang musim lalu menjadi starter Wsg Tirol. Dan juga Asmir Begovic, 39 tahun, tahun lalu di Leicester, yang dibawa Massara ke Milan pada 2020 untuk menjadi pelapis Donnarumma.
Cedera Grabara
Juventus ingin menuntaskan perekrutan kiper baru dalam 24/48 jam untuk menggantikan Grabara, yang pekan lalu saat latihan mengalami cedera ligamen cruciatum anterior lutut kanan, seperti bunyi pernyataan resmi klub:"Setelah mengalami trauma distorsi pada lutut kanan saat sesi latihan sore ini, Kamil Grabara menjalani pemeriksaan diagnostik di J|medical. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cedera ligamen cruciatum anterior lutut kanan. Pemain tersebut akan menjalani konsultasi ortopedi dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan prosedur terapi."
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