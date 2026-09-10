Juventus berubah pikiran soal Nico Gonzalez: perpanjangan kontrak ditawarkan

Dari pemain yang masuk daftar jual menjadi nilai tambah bagi Juventus ini. Dalam beberapa bulan, Nico Gonzalez telah menjadi sosok yang tak tergantikan, meski untuk sebagian besar musim panas Juventus mencoba menempatkannya di klub lain dan sang pemain Argentina sendiri ingin angkat koper. Atau lebih tepatnya, ia ingin kembali ke Madrid, ke Atletico, kepada Simeone, yang menutup musim lalu bersamanya. Ia mencobanya sampai akhir, tetapi syarat-syaratnya tak pernah terpenuhi. Maka, sebagai profesional sejati, ia menempatkan diri untuk melayani Spalletti, yang punya rencana lain, yang mendapati di tangannya seorang pemain yang memang bisa berada di Juventus.