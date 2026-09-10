Dari pemain yang masuk daftar jual menjadi nilai tambah bagi Juventus ini. Dalam beberapa bulan, Nico Gonzalez telah menjadi sosok yang tak tergantikan, meski untuk sebagian besar musim panas Juventus mencoba menempatkannya di klub lain dan sang pemain Argentina sendiri ingin angkat koper. Atau lebih tepatnya, ia ingin kembali ke Madrid, ke Atletico, kepada Simeone, yang menutup musim lalu bersamanya. Ia mencobanya sampai akhir, tetapi syarat-syaratnya tak pernah terpenuhi. Maka, sebagai profesional sejati, ia menempatkan diri untuk melayani Spalletti, yang punya rencana lain, yang mendapati di tangannya seorang pemain yang memang bisa berada di Juventus.
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Juventus berubah pikiran soal Nico Gonzalez: perpanjangan kontrak ditawarkan
Dampak awal musim yang bagus
Mantan pemain Fiorentina dan Stuttgart itu saat melawan Parma bermain selama 33 menit, masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol pembuka keunggulan (pertandingan berakhir 2-0, dengan gol Koopemeiners), sementara saat menghadapi Milan ia berada di lapangan selama 64 menit, memberi sinyal positif. Sebagai penyerang sayap, penyerang tengah, atau gelandang serang, di Juventus ini ia bisa bermain di mana saja dan di momen sulit karena banyaknya cedera, ia bisa mendapatkan tempat dan menjadi sebuah kepastian.
Opsi perpanjangan kontrak
Menurut laporan Stampa Gonzalez disebut sangat merasakan kasih sayang dari rekan-rekan setimnya dan kepercayaan dari pelatih Spalletti, hal-hal yang membuatnya kembali merasa penting di Juventus, serta memberikan kesediaannya untuk memperpanjang kontrak. Juventus sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2029. Gajinya saat ini adalah 3,6 juta euro bersih per musim.
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